В США решили снести множество ветряных турбин: как они вредили местным жителям
По словам жителей региона Кахуку на Гавайях, огромные ветряные турбины вызывали у них головные боли, нарушение сна и приступы.
В штате Гавайи (США) планируют вывести из эксплуатации многие ветровые турбины после внедрения новых правил касательно строительства подобных объектов. Эти правила были приняты в ответ на жалобы местных жителей, пишет портал Honolulu Civil Beat.
Как отмечают в издании, протесты против установки турбин начались еще в 2019 году, когда партия ветряных турбин высотой 173 метра отправилась в Кахуку. Люди выступали против размещения турбин рядом с домами и школой. В конечном итоге полиция арестовала более сотни протестующих, которые блокировали дорогу, и турбины были запущены.
После установки турбин многие жители Кахуку продолжили протесты, жалуясь на головные боли, нарушение сна и приступы. Протестующие заявляли, что их благополучие страдает от близости турбин, и что их раздражает мерцание теней, вызванное заходящим солнцем, светящим сквозь вращающиеся лопасти.
Кроме того, местные жители дали показания в городском совете, выразив обеспокоенность тем, что механические неисправности турбин могут поставить под угрозу близлежащие дома и начальную школу, которая находится примерно в 580 метрах.
В ответ на эти жалобы городской совет Гонолулу утвердил новые правила, требующие, чтобы турбины располагались на расстоянии не менее 2 километров — или в 10 раз больше их высоты. Да этого отступ мог быть равным высоте турбины.Важно
По данным издания, новые правила означают, что многие турбины могут быть демонтированы по окончании их текущих контрактов на электроэнергию. Первую партию планируют вывести из эксплуатации в 2031 году, а остальные турбины, скорее всего, будут остановлены к 2040 году. По мнению экспертов, это решение может заставить застройщиков более осторожно относиться к инвестициям в возобновляемую энергетику.
Напомним, в 2024 году британцы потратили 1 млрд фунтов стерлингов на временное отключение ветряных турбин, поскольку энергосистема не справляется с поставляемой ей мощностью.
Также сообщалось, что немецкий политик Фридрих Мерц выразил надежду на демонтаж ветряных турбин в стране, назвав их "уродливыми".