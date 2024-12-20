В США решили снести множество ветряных турбин: как они вредили местным жителям

По словам жителей региона Кахуку на Гавайях, огромные ветряные турбины вызывали у них головные боли, нарушение сна и приступы.

Related video

В штате Гавайи (США) планируют вывести из эксплуатации многие ветровые турбины после внедрения новых правил касательно строительства подобных объектов. Эти правила были приняты в ответ на жалобы местных жителей, пишет портал Honolulu Civil Beat.

Как отмечают в издании, протесты против установки турбин начались еще в 2019 году, когда партия ветряных турбин высотой 173 метра отправилась в Кахуку. Люди выступали против размещения турбин рядом с домами и школой. В конечном итоге полиция арестовала более сотни протестующих, которые блокировали дорогу, и турбины были запущены.

После установки турбин многие жители Кахуку продолжили протесты, жалуясь на головные боли, нарушение сна и приступы. Протестующие заявляли, что их благополучие страдает от близости турбин, и что их раздражает мерцание теней, вызванное заходящим солнцем, светящим сквозь вращающиеся лопасти.

Кроме того, местные жители дали показания в городском совете, выразив обеспокоенность тем, что механические неисправности турбин могут поставить под угрозу близлежащие дома и начальную школу, которая находится примерно в 580 метрах.

В ответ на эти жалобы городской совет Гонолулу утвердил новые правила, требующие, чтобы турбины располагались на расстоянии не менее 2 километров — или в 10 раз больше их высоты. Да этого отступ мог быть равным высоте турбины.

Важно

В Китае поломалась мощнейшая в мире ветряная турбина: производитель назвал причину

По данным издания, новые правила означают, что многие турбины могут быть демонтированы по окончании их текущих контрактов на электроэнергию. Первую партию планируют вывести из эксплуатации в 2031 году, а остальные турбины, скорее всего, будут остановлены к 2040 году. По мнению экспертов, это решение может заставить застройщиков более осторожно относиться к инвестициям в возобновляемую энергетику.

Напомним, в 2024 году британцы потратили 1 млрд фунтов стерлингов на временное отключение ветряных турбин, поскольку энергосистема не справляется с поставляемой ей мощностью.

Также сообщалось, что немецкий политик Фридрих Мерц выразил надежду на демонтаж ветряных турбин в стране, назвав их "уродливыми".