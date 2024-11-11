"Они уродливы": в Германии хотят снести ветряные турбины по очень странным причинам
Фридрих Мерц считает, что ветроэнергетика должна быть лишь "переходной технологией" для решения проблемы энергоснабжения ФРГ.
Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил надежду на демонтаж ветряных турбин, назвав их "уродливыми". Об этом он сказал в ток-шоу Майбрит Иллнер на канале ZDF, передает ProSieben.
По мнению немецкого политика, ветроэнергетику стоит рассматривать лишь как "переходную технологию" для решения проблемы энергоснабжения Германии. Он также допустил, что в будущем страна может отказаться от использования ветряных турбин.
"Я даже верю, что если мы сделаем что-то правильно, однажды мы сможем демонтировать ветряные турбины, потому что они уродливы и не вписываются в ландшафт", — сказал Фридрих Мерц.
Кандидат в канцлеры ФРГ выступает за продвижение ядерного синтеза как будущего источника энергии в Германии, чтобы не отставать от Китая в этой области. Он также рассматривает возможность возобновления работы атомных электростанций и выразил обеспокоенность их демонтажем.
По словам журналистов, заявление Фридриха Мерца о ветряных турбинах вызвало резонанс в социальных сетях и было встречено критикой.
Напомним, Швеция наложила вето на планы по установке 13 ветряных электростанций в Балтийском море, сославшись на неприемлемые риски безопасности, создаваемые РФ.
В свою очередь Польша хочет использовать морские ветряные электростанции для повышения возможностей военного наблюдения, в частности за счет установки на турбинах радаров и гидроакустических систем.