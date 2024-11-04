Россия мешает и грозит войной: в ЕС боятся разворачивать ветряные турбины в море

В Швеции опасаются, что ветряные электростанции не дадут системе Patriot вовремя обнаружить российские подлодки, дроны и самолеты.

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Швеция наложила вето на планы по установке 13 ветряных электростанций в Балтийском море, сославшись на неприемлемые риски безопасности, создаваемые РФ. Об этом пишет theguardian.com.

Министр обороны страны Пол Йонсон заявил, что правительство отклонило планы по всем, кроме одной, которые ранее планировалось установить вдоль восточного побережья. Решение было принято после того, как на прошлой неделе вооруженные силы Швеции пришли к выводу, что эти проекты затруднят защиту нового члена НАТО.

"Правительство считает, что строительство текущих проектов в районе Балтийского моря приведет к неприемлемым последствиям для обороны Швеции", — сказал Йонсон на пресс-конференции.

Предлагаемые ветряки должны были быть расположены между Аландскими островами, автономным финским регионом между Швецией и Финляндией, и Зундом, проливом между южной Швецией и Данией. Российский эксклав Калининград находится всего в 500 км от Стокгольма.

Установки могут повлиять на обороноспособность Швеции и затруднить обнаружение подводных лодок при помощи датчиков и радаров, а также возможных атак с воздуха, в случае начала войны, сказал Йонсон. Единственным проектом, получившим зеленый свет, был Poseidon, который будет включать в себя до 81 ветряной турбины для производства 5,5 тераватт-часов в год у Стенунгсунда на западном побережье Швеции. Страна использует систему Patriot и опасается, что если на пути датчиков окажутся ветряки, то обнаружение угроз будет не таким уж и эффективным.

Ранее в этом году командующий ВМС НАТО заявил, что безопасность почти миллиарда человек по всей Европе и Северной Америке находится под угрозой из-за попыток России атаковать подводную инфраструктуру, включая ветряные электростанции.

Адмирал Дидье Малетер, заместитель командующего объединенными военно-морскими силами НАТО (Marcom), заявил Guardian в апреле: "Мы знаем, что русские разработали множество гибридных методов ведения войны под водой, чтобы нарушить работу европейской экономики, повредив кабели, интернет-кабели, трубопроводы. Вся наша экономика "под водой" находится под угрозой".

Ранее мы писали, что украинец 4 года пытался запустить ветряную турбину. Танасий Кучурян купил турбину, чтобы иметь собственное электричество для дома, а излишки продавать в общую сеть, однако запустить станцию оказалось нелегко.