Росія заважає та погрожує війною: в ЄС бояться розгортати вітряні турбіни в морі

У Швеції побоюються, що вітряні електростанції не дадуть системі Patriot вчасно виявити російські підводні човни, дрони і літаки.

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Швеція наклала вето на плани зі встановлення 13 вітряних електростанцій у Балтійському морі, пославшись на неприйнятні ризики безпеки, створювані РФ. Про це пише theguardian.com.

Міністр оборони країни Пол Йонсон заявив, що уряд відхилив плани щодо всіх, окрім однієї, які раніше планувалося встановити вздовж східного узбережжя. Рішення було ухвалено після того, як минулого тижня збройні сили Швеції дійшли висновку, що ці проєкти ускладнять захист нового члена НАТО.

"Уряд вважає, що будівництво поточних проєктів у районі Балтійського моря призведе до неприйнятних наслідків для оборони Швеції", — сказав Йонсон на пресконференції.

Пропоновані вітряки мали бути розташовані між Аландськими островами, автономним фінським регіоном між Швецією, Фінляндією і Зундом, протокою між південною Швецією та Данією. Російський ексклав Калінінград розташований лише за 500 км від Стокгольма.

Установки можуть вплинути на обороноздатність Швеції і ускладнити виявлення підводних човнів за допомогою датчиків і радарів, а також можливих атак з повітря, у разі початку війни, сказав Йонсон. Єдиним проєктом, який отримав зелене світло, був Poseidon, який міститиме до 81 вітряної турбіни для виробництва 5,5 терават-годин на рік біля Стенунгсунда на західному узбережжі Швеції. Країна використовує систему Patriot і побоюється, що якщо на шляху датчиків опиняться вітряки, то виявлення загроз буде не таким вже й ефективним.

Раніше цього року командувач ВМС НАТО заявив, що безпека майже мільярда людей в усій Європі та Північній Америці перебуває під загрозою через спроби Росії атакувати підводну інфраструктуру, включно з вітряними електростанціями.

Адмірал Дідьє Малетер, заступник командувача об'єднаних військово-морських сил НАТО (Marcom), заявив Guardian у квітні: "Ми знаємо, що росіяни розробили безліч гібридних методів ведення війни під водою, щоб порушити роботу європейської економіки, пошкодивши кабелі, інтернет-кабелі, трубопроводи. Уся наша економіка "під водою" перебуває під загрозою".

Раніше ми писали, що українець 4 роки намагався запустити вітряну турбіну. Танасій Кучурян купив турбіну, щоб мати власну електрику для дому, а надлишки продавати в загальну мережу, однак запустити станцію виявилося нелегко.