Українець 4 роки намагався запустити вітряну турбіну: чому не виходило (відео)

Танасій Кучурян купив турбіну, щоб мати власну електрику для дому, а надлишки продавати в загальну мережу, проте запустити станцію виявилося нелегко.

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Житель села Багринівка Чернівецької області Танасій Кучурян купив вітряну електростанцію ще 2020-го року, проте за останні чотири роки так і не зміг її запустити через низку причин. Своєю історією він поділився в репортажі "Суспільного".

Танасій Кучурян розповів про купівлю вітряної турбіни

Танасій розповів, що купив старий вітряк у Польщі за 12 000 євро. На цей крок його надихнув досвід Європи, де подібні станції вже давно використовуються. Чоловік планував використовувати згенеровану енергію для власного будинку, а надлишки продавати в загальну мережу. Головна мета була — обігріти оселю та мати своє світло, бо комунальні послуги дорожчають. Однак за чотири роки він так і не втілив свій план у життя.

За словами українця, спочатку виникли труднощі з митницею. На запитання про причину затримки вантажу йому казали, що не знають, як його розмитнити. Проблема вирішилася за місяць, проте далі виникли труднощі з пошуком архітектора, який би розробив проєкт установки. Потрібну людину Танасій шукав близько року. Через два роки після купівлі чоловік все-таки встановив вітряк, але апарат не запрацював.

Першою причиною стало те, що власник доробляв документи. Потім Обленерго опломбувало лічильник за борг у 800 гривень. Танасій зазначив, що не знав про цей борг і сплатив його вже після того, як лічильник опломбували. За підсумком він припинив спроби запустити вітрову станцію.

"Мені заборонено вмикати його. У принципі я не можу його навіть запустити", — сказав чоловік журналістам. — "Якби я знав, що на мене чекає, я б не зв'язувався".

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Журналісти разом із Танасієм завітали до Обленерго, щоб розібратися, чому за весь цей час не можна було запустити вітряк. У пресслужбі відомства заявили, що насамперед чоловік мав оплатити послугу повторного підключення, але не звертався по це. Крім того, власник вітряка мав щомісяця звітувати про використання вітряка як юридична особа, бо потужність станції 75 КВт і вважається він промисловим, а не лише для особистого користування.

Також виявилося, що для запуску вітряка Танасію потрібно укласти договір на збут виробленої енергії, оскільки надлишки суттєво перевищують потреби його будинку. Чоловікові пояснили, що після доопрацювання необхідних документів, він зможе нарешті запустити вітряну станцію. За даними журналістів, це буде перша вітроелектростанція в області.

Нагадаємо, Богдан Нещерет із міста Ніжин у Чернігівській області обладнав у себе на подвір'ї систему альтернативних джерел енергії, що включає сонячний колектор для нагріву води, вітрогенератор і сонячні панелі.

Також повідомлялося, що в селі Спас Калуського району Івано-Франківської області генерують електроенергію для державних установ за допомогою сонячних електростанцій.