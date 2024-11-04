"Покрутив педалі — і будинок зі світлом": чоловік із Дніпра сам зробив велогенератор (відео)

За словами 79-річного винахідника, велогенератор допомагає в негоду, коли сонячні панелі та вітряк не видають потрібної потужності.

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Олександр Клименко з Дніпра самотужки змайстрував велогенератор, що може забезпечувати оселю електроенергією під час відключень світла. Про створення пристрою 79-річний чоловік розповів у репортажі "Суспільного".

Олександр Клименко розповів, як зібрав велогенератор

Дніпрянин зазначив, що працював над велогенератором два останні місяці. Розробкою займався вільний від роботи на городі час. Наразі апарат уже готовий і здатен освітлювати будинок.

"Ні бензину не треба, ні вітру, ні сонця. Сів у приміщенні, щось підставив, щоб підлогу не подряпати, і потихеньку покрутив. Дивишся в планшетику кіно якесь і крутиш", — зазначив Олександр Клименко.

На запчастини чоловік витратив лише три з половиною тисячі гривень. За його словами, головна складність полягала в тому, щоб знайти генератор низької потужності, який працює від звичайних велосипедних педалей. Деякі запчастини він зібрав з металобрухту на власному подвір'ї. Крісло купив на місцевому ринку за 500 гривень.

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У репортажі також ідеться, що велогенератор — не єдине альтернативне джерело енергії в домі дніпрянина. Вісім років тому він побудував вітряк, а двома роками пізніше встановив сонячні панелі, для яких розробив поворотний механізм. Однак через негоду джерела енергії не завжди видають потрібну потужність. Тоді приходить на допомогу нова розробка.

"15-20 хвилин покрутив педалі — і будинок зі світлом щонайменше 3 години. А от побутова техніка заживлена від інших альтернативних джерел", — каже винахідник.

Нагадаємо, жителі Вашковецької громади Чернівецької області отримують електроенергію для комунальних будівель від сонячних панелей, які розташовані на даху місцевої школи.

Також повідомлялося, що в селі Спас Калуського району Івано-Франківської області генерують електроенергію для державних установ за допомогою сонячних електростанцій.