"Покрутил педали — и дом со светом": мужчина из Днепра сам сделал велогенератор (видео)

По словам 79-летнего изобретателя, велогенератор помогает в непогоду, когда солнечные панели и ветряк не выдают нужную мощность.

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Александр Клименко из Днепра самостоятельно смастерил велогенератор, который может обеспечивать дом электроэнергией во время отключений свет. О создании устройства 79-летний мужчина рассказал в репортаже "Суспільного".

Александр Клименко рассказал, как собрал велогенератор

Днепрянин отметил, что работал над велогенератором два последних месяца. Разработкой занимался свободное от работы в огороде время. Сейчас аппарат уже готов и способен освещать дом.

"Ни бензина не надо, ни ветра, ни солнца. Сел в помещении, что-то подставил, чтобы пол не поцарапать, и потихоньку покрутил. Смотришь в планшетике кино какое-нибудь и крутишь", — отметил Александр Клименко.

На запчасти мужчина потратил всего три с половиной тысячи гривен. По его словам, главная трудность заключалась в том, чтобы найти генератор низкой мощности, работающий от обычных велосипедных педалей. Некоторые запчасти он собрал с металлолома на собственном дворе. Кресло купил на местном рынке за 500 гривен.

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В репортаже также говорится, что велогенератор — не единственный альтернативный источник энергии в доме днепрянина. Восемь лет назад он построил ветряную мельницу, а двумя годами позже установил солнечные панели, для которых разработал поворотный механизм. Однако из-за непогоды источники энергии не всегда выдают нужную мощность. Тогда приходит на помощь новая разработка.

"15-20 минут покрутил педали — и дом со светом не менее 3 часов. А вот бытовая техника заживлена ​​от других альтернативных источников", — говорит изобретатель.

Напомним, жители Вашковецкой громады Черновицкой области получают электроэнергию для коммунальных зданий от солнечных панелей, которые расположены на крыше местной школы.

Также сообщалось, что в селе Спас Калушского района Ивано-Франковской области генерируют электроэнергию для государственных учреждений с помощью солнечных электростанций.