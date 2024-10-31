Зима близько: як українці економлять і зберігають світло за допомогою сонячних панелей (відео)

За допомогою сонячних панелей на даху школи у Вашковецькій громаді живлять дитячий садок, бібліотеку, міську раду та ЦНАП.

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Жителі Вашковецької громади Чернівецької області отримують електроенергію для комунальних будівель від сонячних панелей, які розташовані на даху місцевої школи, а також удосконалюють системи опалення до зими. Про це вони розповіли в репортажі "Суспільне Чернівці".

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Повідомляється, що панелі на даху школи у Вашківцях було встановлено ще до початку повномасштабної війни завдяки програмі від фонду регіонального розвитку. Вони живлять електроенергією основні будівлі в центрі: дитячий садок, бібліотеку, міську раду та ЦНАП.

"Ми зробили це для себе. Сьогодні цю електроенергію ми використовуємо для власних потреб. Але коли школа після обіду не працює або під час літніх канікул, тоді ми отримуємо більше енергії, яку виробляє сонце", — розповів голова громади Микола Перч.

За словами чиновника, ці сонячні панелі дають змогу менше платити за комунальні послуги, а під час відключень електроенергії головні будівлі громади залишаються зі світлом.

В іншій міській школі модернізують системи опалення, зокрема встановили нові насоси, провели опалення в укритті, прочистили труби та батареї. Крім того, у двох школах до початку опалювального сезону замість газових котлів підключать твердопаливні, щоб опалювати будівлі дровами. В одній зі шкіл також замовили газовий генератор.

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"Він допомагатиме під час блекаутів, якщо вони будуть. Сподіваємося, що підключать ще твердопаливний котел, який нам купили минулого року. А дров вистачить і на дві зими, мені здається. Так буде тепліше в класах", — сказала виконувачка обов'язків директора школи Ніна Стрілецька.

Як пояснюють журналісти, генератори потрібні, щоб у школах працювали котельні під час відключень світла. Від них працюють насоси, які забезпечують циркуляцію води в системах опалення.

За словами Миколи Перча, деякі жителі громади також обладнують свої будинки альтернативними джерелами енергії на випадок блекатутів. Приміром, Марина Лінська з чоловіком встановили сонячні панелі на будинку ще 2022 року.

"Ми не пошкодували ні хвилини. Чоловік збирав усе сам, придбав і встановив. Спочатку ми купили п'ятикіловатний гібридний інвертор і акумулятори. Але потім побачили, що нам його не вистачає, тому купили "десятку". Я можу все контролювати на відстані, мені приходять повідомлення, коли вимкнулося світло, можу сама запустити бойлер", — зазначила Марина Лінська.

Нагадаємо, в Україні громадяни та бізнес можуть отримати пільгові кредити та компенсації за встановлення альтернативних джерел та накопичувачів енергії.

Також повідомлялося, що в одному із сіл Івано-Франківської області генерують електроенергію для державних установ за допомогою сонячних електростанцій.