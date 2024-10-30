"Повністю забезпечує будинок": українець створив у себе вдома систему джерел енергії (відео)

За словами Богдана Нещерета, на випадок блекауту в нього є запас акумуляторів на 9 кВт, якого може вистачити на три дні.

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Богдан Нещерет із міста Ніжин, що на Чернігівщині, обладнав у себе на подвір'ї систему альтернативних джерел енергії, що включає сонячний колектор для нагріву води, вітрогенератор і сонячні панелі. Про це йдеться в репортажі "Суспільного".

Чоловік створив у себе вдома систему альтернативних джерел енергії

Чоловік зазначив, що почав встановлювати альтернативні джерела генерації ще 2014 року. Тоді це було його хобі. Після початку повномасштабної війни він вирішив розширити свою систему. Наразі в будинку є запас акумуляторів на 9 кВт. У разі блекауту цього може вистачити на три дні.

Також є колектор на 240 літрів. За словами Богдана, цього повністю вистачає на сім'ю з шести осіб — можна кожному помитися, помити посуд, зробити всі домашні справи, і гаряча вода ще залишиться.

Система побудована таким чином, що все в ній взаємозамінне. Наприклад, якщо не буде сонця, то можна отримувати енергію від вітру. За відсутності вітру можна використовувати звичайний бензогенератор. Уся ця система обійшлася родині приблизно в 140 тисяч гривень.

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Богдан зазначив, що з дитинства любив щось майструвати. За освітою він інженер-механік, раніше працював електриком у Києві. Під час створення своєї системи генерації він дещо дивився в інтернеті, але деякі речі придумував сам.

"Проводки, проводки, так воно і пішло. І на цей момент вилилося в таку, скажімо, немаленьку систему. Вона і не велика, але повністю забезпечує будинок енергією", — сказав він.

Нагадаємо, в Україні громадяни та бізнес можуть отримати пільгові кредити та компенсації за встановлення альтернативних джерел енергії та накопичувачів енергії.

Зі свого боку голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров закликав жителів регіону готуватися до того, що взимку електрики не буде взагалі.