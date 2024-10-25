"Буде краще — буде супер": українці мають підготуватись до повного блекауту взимку, — Федоров

Керівник Запорізької ОВА не став виключати відсутності світла на водонапірних станціях та великих котельнях. У регіоні готуються забезпечувати життя за допомогою когенераційних установок та генераторів.

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Жителів Запорізької області закликають готуватись до відсутності світла взимку. Про це 25 жовтня повідомив в ефірі телемарафону голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще — буде супер", — пояснив він.

Зі слів очільника ОВА, у регіоні може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції. На цей випадок влада встановлює два генератори.

У містах, де є централізоване опалення, зокрема в самому Запоріжжі, на всі великі котельні будуть встановлені когенераційні установки. Перші з них запрацюють вже в грудні.

"Чому є затримка і чому не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна — величезна країна, і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також ми розуміємо, що в нас грошей немає", — уточнив Федоров.

Україна звертається за допомогою до партнерів, і вони фінансують закупівлі.

"Для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це", — розповів керівник обладміністрації.

Школи та лікарні вже мають звичайні генератори, здатні забезпечити світло для освітнього процесу й надання меддопомоги. Завдяки партнерам України родини, які мешкають у прифронтовій зоні, отримали матеріальну допомогу або паливні матеріали для обігріву своїх домівок.

Також була виграна велика кількість грантів на встановлення сонячних батарей. Здебільшого у Запорізькій області вони забезпечуватимуть світлом лікарні. Федоров підкреслив, що цей проєкт буде реалізований у березні 2025 року, але вже сьогодні Україна має готуватись до наступної зими.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук спрогнозував, коли в Україні почнуться відключення світла. З його слів, українці вже "близькі" до обмежень.

Представник КМДА Олександр Возний розповів, що у Києві планують розробити схему розміщення генераторів через велику кількість скарг. Водночас він пояснив, що генератори ставлять не через бажання, а з необхідності.