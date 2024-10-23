Україна близька до відключень світла: експерт назвав терміни, коли можуть запровадити графіки

За словами Юрія Корольчука, в столиці економлять газ. Як наслідок — люди включають обігрівачі, тому йде навантаження на електроенергію. За таких умов слід невдовзі очікувати відключень електроенергії.

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Через два тижні в Україні буде зростати споживання електроенергії, тому в цей період можна очікувати відключень світла. Про це зазначив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі "Новини.LIVE".

"Наскільки ми близькі до відключень? Близькі. От фактично ще два тижні, я думаю, і можна говорити про те, що в Україні буде зростати споживання електроенергії, тому що опалювальний сезон", — розповів він.

За словами експерта, в столиці економлять газ, а тому планують пізніше включити опалення.

"Теж, напевно, правильно, тому що економити газ треба, тому що невідомо, яка буде ситуація з транзитом газу, як будемо забезпечувати себе після відключення транзиту", — наголосив Юрій Корольчук.

Він зазначив, що в цьому випадку навантаження піде на електроенергію, на обігрівачі й тоді можуть застосовуватись відключення електроенергії.

"Не такі значні, не можна сказати, що це буде відразу по 12 годин, як прогнозували, але доки не почнуться морози, морози десь вночі до мінус 10, а вдень стабільна температура мінус 5, тоді ми не побачимо тих 12 годин. А так, за такої картини так, тоді можуть початись відключення триваліші. В різних регіонах буде по-різному.", — зазначив експерт.

Відмітимо, що у Полтавській області вже запроваджено аварійні відключення світла. Графіки в обсязі 30 МВт застосовуватимуться для споживачів за розпорядженням "Укренерго".

Раніше Фокус писав, як готуватися до зимових відключень і що буде з ціною електроенергії. В цій ситуації бізнес має забезпечити себе резервними джерелами живлення, щоб вижити взимку та зберегти робочі місця.

За словами директорки з адвокації в енергетичній сфері Міжнародного центру української перемоги Вікторії Войціцької, уникнути відключень світла в Україні не вдасться. Незалежно від того, чи будуть обстріли критичних об'єктів інфраструктури, відключення електроенергії є неминучими.