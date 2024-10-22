Чи будуть відключати в Україні світло за відсутності обстрілів: пояснення експертки (відео)

Українців закликали готуватися до відключення світла у будь-якому випадку. Серед причин — ймовірний брак потужності електростанцій.

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Уникнути відключень світла в Україні не вдасться. Незалежно від того, чи будуть обстріли критичних об'єктів інфраструктури, відключення електроенергії є неминучими. Про це сказала директорка з адвокації в енергетичній сфері Міжнародного центру української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

Вона також підкреслила важливість підготовки до опалювального сезону, зокрема наявності достатніх запасів газу. Вона висловила стурбованість через те, що обсяги газу в сховищах можуть бути недостатніми для стабільного проходження зими.

"Розв’язання питання теплопостачання і забезпечення теплом домівок може зняти ту напругу, або додаткове навантаження, яке несе наша енергосистема через те, що люди починають просто вмикати купу електричних приладів. Тому питання в тому, коли почнеться опалювальний сезон?", — заявила Войціцька.

Як зазначила експертка, попри наявність або відсутність атак на інфраструктуру, відключення електрики в Україні будуть відбуватися.

"Якщо нема обстрілів, чи нам чекати графіків відключень? Так, нам чекати графіків відключень навіть за відсутності обстрілів, тому що різні експерти оцінюють по-різному об'єми нестачі потужностей для генерації достатньо тепла від 3 до 5 гігаватів, а це співставно з половиною Запорізької АЕС", — пояснила Войціцька.

Нагадаємо, 9 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна здатна пройти цю зиму без відключень електроенергії, якщо РФ не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної інфраструктури.

3 жовтня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, що українці матимуть не більше 4 годин електрики на добу, якщо удари з боку РФ триватимуть. Також, за його словами, багато залежатиме від погодних умов.