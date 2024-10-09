"Немає жодних аргументів": в Міненерго обурилися заявою ООН про вимкнення світла в Україні

Відключення світла взимку можуть бути через аварійні ремонти, але вони не матимуть системного характеру, говорить міністр Герман Галущенко.

Related video

Україна здатна пройти зиму 2024–2025 років без відключень електроенергії, якщо РФ не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури. Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив на форумі "Енергія бізнесу 2024", пише Forbes.

Міністр обурився, що у своєму нещодавньому звіті ООН припустила, що, зважаючи на ситуацію, в Україні взимку вимикатимуть світло від 4 до 18 годин на добу.

"Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що у них немає реальних аргументів", — каже Галущенко.

За словами міністра, відключення світла взимку можуть бути через аварійні ремонти, але вони не матимуть системного характеру, а найнадійніший засіб захисту енергообʼєктів — це ППО. Атака РФ на українські енергооб'єкти показала, що системи другого рівня захисту не здатні повністю убезпечити їх від російських ракет.

Нагадаємо, що, за даними української розвідки, Кремль готує удари по обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передавання, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Під час останньої масованої ракетно-дронової атаки на українську енергосистему 26 серпня ворог намагався відключити атомні енергоблоки.