Фокус з'ясував, що впливатиме на графіки відключення світла взимку, за яких морозів ситуація ускладниться та чи слід українцям готуватися до тривалих багатогодинних блекаутів.

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За даними української розвідки, Кремль готує удари по обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передавання, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики. Робота української енергосистеми, і величина дефіциту потужностей, а отже і масштаби запровадження графіків відключень, суттєво залежать від атомної енергетики. Тож, чи буде зима в Україні зі світлом?

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук надав прогноз щодо відключень світла на зиму

Енергетики повідомили, що відключення повернуться

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі Фокусу не відкидає того, що російські окупанти мають на меті не допустити ремонтів української генерації для посилення потужності системи.

"Система після постійних ударів була видозмінена, переналаштована, переключена для того, щоб було стабільне електропостачання. Дуже схоже, що Росія зараз руйнує цю вже нову енергосистему. Плюс західні регіони завжди йшли під удар, бо йдуть поставки (обладнання) через залізницю і це буде впливати на темп поставок… Звичайно, що ці нові порушення підстанцій додатково ослаблять енергосистему", — зазначив Юрій Корольчук.

Нові пошкодження українських підстанцій додатково ослаблять енергосистему Фото: З відкритих джерел

Наразі, згідно з офіційним підтвердженням і з боку міністра енергетики Германа Галущенка, і з боку "Укренерго", адже їхні підстанції найбільше постраждали під час останнього ракетного удару, відключення світла в Україні будуть і вони будуть доволі тривалими.

"На жаль, навіть однозначного прогнозу щодо тривалості немає.Тому поки що потрібно орієнтуватися на те, що вересень-жовтень в нас буде перехідним етапом. Відключень буде мінімальна кількість, а можливо, і зовсім не буде. А ось з 1 листопада відключення будуть повертатися. І ключову роль, крім ракетних ударів, тут будуть грати три фактори", — зазначив Корольчук.

З 1 листопада відключення будуть повертатися

Перш за все експерт наголосив на погодних умовах. За його словами, блекаути в Україні можуть тривати до трьох днів через сильні морози вночі і вдень, які триматимуться тиждень-півтора.

"Коли будуть працювати менше 7 блоків АЕС, тобто 6-7. Теплова генерація, в кращому випадку, буде на рівні 2 тис. МВт, ті, що планують відновити. Планували 3 тис. МВт відновити, але немає такої можливості. І також ті гідроелектростанції, що були пошкоджені, без тих нових пошкоджень Київської ГЕС, яка постраждала в кінці серпня, там планують відновити до тисячі МВт. Ось сумарно в роботі слід очікувати 11 тис. МВт при тому, що в піковий морозний період нам потрібно близько 15 тис. МВт. Тобто дефіцит дорівнює 4-5 тис. МВт. Звідси і виникає ситуація можливих тривалих відключень… Тож відключення будуть, навіть за оптимістичним сценарієм. Це до 12 годин без електроенергії. Погано те, що це буде в період пікових навантажень — вранці і ввечері. Можливо, вночі буде менше відключень", — зауважив Корольчук.

Фактично зараз експерти обережні у своїх прогнозах, але припускають, що за умови різкого падіння температури (до -12-18 градусів) блекаути у містах країни можуть бути доволі тривалими — від 6 до 14 годин, а в деяких містах довше.

Одна з головних цілей ворога — знищення української енергетичної інфраструктури Фото: пресслужба МВС

Скільки триватимуть атаки по енергетиці: думки експертів

Одна з головних цілей ворога — знищення української енергетичної інфраструктури, зазначає аналiтик енергетичного сектору Володимир Омельченко. За його прогнозом, ворожі атаки на енергосистему триватимуть до середини осені.

"На мій погляд, вони посилять удари напередодні виборів в США, щоби змусити Україну прийняти так звані "мирні умови", які по суті означають капітуляцію. Ось вони і намагаються знищити цю інфраструктуру, щоб примусити Україну до цього. Це головна ціль ворога. Тому до виборів в США такі атаки, ймовірно, повторюватимуться", — сказав Омельченко у коментарі Фокусу.

В зоні ризика лишається не тільки теплова та гідро-генерація, також можуть бути атаки по підстанціям Укренерго поблизу атомних станцій, що може провокувати тимчасові відключення блоків від енергосистеми

В зоні ризика лишається не тільки теплова та гідро-генерація, також можуть бути атаки по підстанціям Укренерго поблизу атомних станцій, що може провокувати тимчасові відключення блоків від енергосистеми.

Як пояснив експерт з питань енергетики Андріан Прокіп, наразі на українську атомну генерацію припадає 50-60%.

"Взимку у нас росте споживання, а вклад відновлюваної енергетики стане суттєво меншим через коротку тривалість світлового дня і високу хмарність у цей період року. Відтак, те, як ми проходитимемо зиму, суттєвою мірою залежатиме від спроможності захистити атомну енергетику країни", — сказав Прокіп.

Він нагадав, що під час останньої масованої ракетно-дронової атаки на українську енергосистему 26 серпня, яка до того ж була наймасштабнішою за період війни та історію людства, ворог намагався відключити атомні енергоблоки. Ракетні та дронові удари були спрямовані на підстанції, які з’єднують потужності атомних енергоблоків з енергосистемою.

Взимку світло в українців може бути по 4-5 годин на добу Фото: The Washington Post

"Ця атака могла закінчитися системною аварією, інакше кажучи блекаутом, коли частина чи вся країна опинились би без світла щонайменше на кілька днів. Такий досвід ми мали в листопаді 2022 року. Скоріш за все, агресор утримається від безпосередніх ударів бо атомних енергоблоках, адже це може потягнути за собою непрогнозовані наслідки і вкрай гостру реакцію не лише Заходу, але й російських ситуативних союзників. Проте, звісно, навіть такі удари становлять загрозу не лише для енергопостачання, але й безпеки функціонування атомних електростанцій", — зазначив Прокіп.

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Сергій Дяченко додає, якщо блоки АЕС доведеться відключити від енергосистеми, світло в українців буде по 4-5 годин на добу,

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"Якщо відключать атомні електростанції, то у нас буде аварійний режим роботи, що означає по 4-5 годин на добу електрики. Оце дійсно буде дуже погано. Ворог б'є по розподільчій інфраструктурі. На щастя, наші енергетики навчилися її дуже швидко відновлювати. Від останнього обстрілу минуло три тижні і наша енергосистема більш-менш запрацювала. Звичайно, не так надійно, як хотілося б. Якщо все буде йти нормально і не буде додаткових руйнувань в енергетиці, то ми і зиму можемо пройти терпимо — по 4-8 годин без світла, так само, як зимою 2022-2023 рр, коли почали обстрілювати інфраструктуру. Можливо, якщо не буде додаткових серйозних руйнувань, ми зможемо пройти так і цю зиму", — пояснив Дяченко.

У разі відсутності додаткових руйнувань в енергетиці, зима 2024-2025 рр мине ідентично з минулою

Як підготуватися до тривалих блекаутів

За словами Юрія Корольчука, впадати у стан паніки не потрібно. Варто зробити елементарне: запастися водою та їжею, зарядними пристроями. Варто завчасно з'ясувати стаціонарні номери аварійних служб і контактні телефони органів держвлади та місцевого самоврядування. Звісно, доведеться вивчити місцевість — адреси найближчих Пунктів Незламності.

"Ті, хто має можливість, і вони це роблять вже, адже ми бачимо, що зросли постачання відповідного обладнання. Проте не всі мають можливість закупити генератори. Тому потрібно мати запаси, які дозволять перечекати період кризової ситуації. Проте повторюся, що визначальним фактором є погода. Тепла зима дасть можливість не перебувати в умовах тривалих відключень", — зазначив Корольчук.