Відключення світла повертаються: у яких регіонах України 12 вересня не буде електрики

У компанії ДТЕК заявили, що впровадження графіків відбулося за вказівкою "Укренерго". З 13:00 до 23:00 у 4 українських регіонах і в Києві діятиме 1 група відключень.

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В Україну повернулися стабілізаційні вимкнення світла і графіки впроваджено в 4 областях і в Києві. Про це повідомили в компанії ДТЕК 12 вересня.

За командою "Укренерго" в четвер із 13:00 знову відключатимуть електрику в столиці, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. У цих регіонах буде застосовано одну групу відключення і триватимуть вони до 23:00.

В "Укренерго" на момент публікації матеріалу ніяк не коментували рішення і напередодні лише написали, що хоч рівень споживання і зростає, обмежень не планувалося.

"Споживання продовжує зростати. Сьогодні, станом на 9:30, його рівень був на 4,5% вищим, ніж у цей самий час у середу, 11 вересня… Застосування заходів обмеження не прогнозується, але є потреба ощадливого споживання впродовж усієї доби", — йшлося у повідомленні, що було опубліковано об 11:02.

Що саме стало причиною для повернення стабілізаційних відключень — на момент публікації матеріалу невідомо.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що експерт назвав міста в Україні, де взимку будуть найбільші відключення. За словами енергетичного експерта Олександра Харченка, за оптимістичного сценарію відключення триватимуть 4–8 годин. Але за температури повітря нижче 10–15 градусів, варто готуватися до значно триваліших відключень.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що восени та взимку можуть бути відключення, як у липні. За словами представника Українського інституту майбутнього Адріана Прокіпа, після останнього обстрілу ситуація погіршилася ще сильніше. Уже з другої половини жовтня дефіцит може стати суттєвим.