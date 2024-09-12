Отключения света возвращаются: в каких регионах Украины 12 сентября не будет электричества

В компании ДТЭК заявили, что внедрение графиков произошло по указанию "Укрэнерго". С 13:00 по 23:00 в 4 украинских регионах и в Киеве будет действовать 1 группа отключений.

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В Украину вернулись стабилизационные отключения света и графики внедрены в 4 областях и в Киеве. Об этом сообщили в компании ДТЭК 12 сентября.

По команде "Укрэнерго" в четверг с 13:00 будут вновь отключать электричество в столице, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. В этих регионах будет применена одна группа отключения и продлятся они до 23:00.

В "Укрэнерго" на момент публикации материала никак не комментировали решение и накануне лишь написали, что хоть уровень потребления и растет, ограничений не планировалось.

"Потребление продолжает расти. Сегодня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 4,5% выше, чем в это же время в среду, 11 сентября… Применение мер ограничения не прогнозируется, но есть необходимость экономного потребления в течение всех суток", — говорилось в сообщении, которое было опубликовано в 11:02.

Что именно послужило причиной для возвращения стабилизационных отключений — на момент публикации материала неизвестно.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что эксперт назвал города в Украине, где зимой будут самые большие отключения. По словам энергетического эксперта Александра Харченко, при оптимистическом сценарии отключения будут длиться 4–8 часов. Но при температуре воздуха ниже 10–15 градусов, стоит готовиться к значительно более длительным отключениям.

Напомним, 30 августа сообщалось, что осенью и зимой могут быть отключения, как в июле. По словам представителя Украинского института будущего Адриана Прокипа, после последнего обстрела ухудшилась еще сильнее. Уже со второй половины октября дефицит может стать существенным.