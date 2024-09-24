Нічна атака балістикою і "шахедами" по Україні: у Полтавській області частковий блекаут

Вночі протиповітряна оборона працювала у восьми областях. Основний напрямок удару — північ та центр України. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що без світла залишилися 20 населених пунктів.

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Російська Федерація в ніч на 24 вересня атакувала територію України 81 ударним безпілотником і 4 ракетами. Силам ППО вдалося знищити 66 дронів. Ще 13 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Російська армія випустила:

одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської обл.;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської обл.;

одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл.;

81 ударний БпЛА типу Shahed із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Основний напрямок удару — північ та центр України.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Протиповітряний бій вівся у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях.

Київська область. Ворожі безпілотники за ніч фіксували двічі. У Київській ОВА про роботу ППО повідомляли о 1:45 і 3:49. Ворожі цілі знищені. Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих немає, розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

У двох районах Київщини внаслідок падіння уламків збитих цілей загорівся трав'яний настил. Пожежі ліквідовані.

Кіровоградська область. Очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив, що "шахеди" збивали в небі над Кіровоградщиною. За його словами, наслідків не зафіксовано.

Полтавська область. Протиповітряна оборона працювала по БпЛА у Миргородському районі. Уламки дрона пошкодили кілька приватних будинків. Постраждалих немає, поінформував голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Крім того, пошкоджена енергетична інфраструктура. Без світла залишилися 20 населених пунктів. До ліквідації наслідків залучені усі відповідні служби. Ситуація на контролі.

Сумська область. В обласній військовій адміністрації заявили, що зенітники Сумщини збили 9 "шахедів".

Миколаївська область. Силами та засобами ППО на Миколаївщині знищили чотири Shahed 131/136. У Миколаївському районі внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів пошкоджено господарчу споруду, яка не експлуатувалася, зайнялася суха трава, пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає, заявили в ОВА.

Нагадаємо, 23 вересня Росія завдала серію авіаударів по Запоріжжю. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

22 вересня ЗС РФ вдарили КАБами по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждала 21 людина. Двоє жінок віком 94 та 23 роки перебувають у лікарні.