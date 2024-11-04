Украинец 4 года пытался запустить ветряную турбину: почему не получалось (видео)

Танасий Кучурян купил турбину, чтобы иметь собственное электричество для дома, а излишки продавать в общую сеть, однако запустить станцию оказалось нелегко.

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Житель села Багриновка Черновицкой области Танасий Кучурян купил ветряную электростанцию еще в 2020-м году, однако за последние четыре года так и не смог ее запустить по ряду причин. Своей историей он поделился в репортаже "Суспільного".

Танасий Кучурян рассказал о покупке ветряной турбины

Танасий рассказал, что купил подержанный ветряк в Польше за 12 000 евро. На этот шаг его вдохновил опыт Европы, где подобные станции уже давно используются. Мужчина планировал использовать сгенерированную энергию для собственного дома, а излишки продавать в общую сеть. Главная цель была — обогреть дом и иметь свой свет, так как коммунальные услуги дорожают. Однако за четыре года он так и не воплотил свой план в жизнь.

По словам украинца, сначала возникли трудности с таможней. На вопросы о причине задержки груза ему говорили, что не знают, как его растаможить. Проблема решилась за месяц, однако далее возникли трудности с поиском архитектора, который бы разработал проект установки. Нужного человека Танасий искал около года. Спустя два года после покупки мужчина все-таки установил ветряк, но аппарат не заработал.

Первой причиной стало то, что владелец доделывал документы. Затем Облэнерго опломбировало счетчик за долг в 800 гривен. Танасий отметил, что не знал об этом долге и оплатил его уже после того, как счетчик опломбировали. По итогу он прекратил попытки запустить ветровую станцию.

"Мне запрещено включать его. В принципе я не могу его даже запустить", — сказал мужчина журналистам. — "Если бы я знал, что меня ждет, я бы не связывался".

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Журналисты вместе с Танасием посетили Облэнерго, чтобы разобраться, почему за все это время нельзя было запустить ветряк. В пресс-службе ведомства заявили, что прежде всего мужчина должен был оплатить услугу повторного подключения, но не обращался за этим. Кроме того, владелец ветряка должен был ежемесячно отчитываться об использовании ветряка как юридическое лицо, так как мощность станции 75 КВт и считается он промышленным, а не только для личного пользования.

Также оказалось, что для запуска ветряка Танасию нужно заключить договор на сбыт выработанной энергии, поскольку излишки существенно превышают потребности его дома. Мужчине объяснили, что после доработки необходимых документов, он сможет наконец-то запустить ветряную станцию. По данным журналистов, это будет первая ветроэлектростанция в области.

Напомним, Богдан Нещерет из города Нежин в Черниговской области оборудовал у себя во дворе систему альтернативных источников энергии, которая включает солнечный коллектор для нагрева воды, ветрогенератор и солнечные панели.

Также сообщалось, что в селе Спас Калушского района Ивано-Франковской области генерируют электроэнергию для государственных учреждений с помощью солнечных электростанций.