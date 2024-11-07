Не только для энергии: в Польше придумали военное применение ветряным турбинам

Морские ветряные электростанции могут помочь военным в разведке, утверждают в Польской ассоциации ветроэнергетики.

В Польше рассматривают развитие морских ветряных электростанций как возможность повышения возможностей военного наблюдения, в частности за счет установки на турбинах радаров и гидроакустических систем. Об этом говорится на сайте энергетической ассоциации WindEurope.

Сообщается, что установка радарных и гидроакустических систем на морских ветровых электростанциях, может предоставить военным дополнительные "уши и глаза" для сбора критически важных данных, необходимых для улучшения операций и обеспечения безопасности.

В WindEurope заявили, что работают с НАТО и Европейским оборонным агентством (EDA) над проектом "Симбиоз". Он направлен на поддержку сосуществования проектов возобновляемой энергетики и оборонных операций в морях Европы.

В статье упоминается, что Швеция блокирует проекты по строительству ветряных электростанций в море, ссылаясь на "неприемлемые последствия для военной обороны". Однако, в WindEurope призывают европейские правительства не поддаваться на запугивания и вмешательство РФ в энергетическую политику.

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"Морской ветер означает большую энергетическую безопасность и меньшую зависимость от российского импорта энергии. Россия хочет, чтобы успешный переход ЕС к дешевым и местным возобновляемым источникам энергии потерпел неудачу. Но давайте проясним: морской ветер может счастливо сосуществовать с военной деятельностью", — заявил генеральный директор WindEurope Джайлс Диксон.

Портал Recharge отмечает, что Польша, расположенная на другом берегу Балтийского моря, не разделяет видение Швеции. Президент Польской ассоциации ветроэнергетики Януш Гаевецкий сказал изданию, что Варшава рассматривает морскую ветроэнергетику как военную "возможность" для военного наблюдения, а не как препятствие.

По главы ассоциации, Польша также находится в совершенно ином географическом положении, чем Швеция. Он подчеркнул, что Калининградская область РФ имеет прямую сухопутную границу с Польшей.

"Россиянам не пришлось бы атаковать нас через воду", — сказал Януш Гаевецкий.

Напомним, недавно Швеция наложила вето на планы по установке 13 ветряных электростанций в Балтийском море. Министр обороны страны Пол Йонсон заявил, что установки могут повлиять на обороноспособность Швеции и затруднить обнаружение подводных лодок при помощи датчиков и радаров, а также возможных атак с воздуха, в случае начала войны.

Также сообщалось, что в Долинской общине Кировоградской области Украины планируют установить 20 ветряных турбин, которые в будущем смогут полностью закрыть потребности общины в электричестве.