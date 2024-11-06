Могут обеспечить энергией десятки городов: в Украине установят 20 ветряных турбин

Запланированные в Долинской общине ветряные и солнечные станции способны снабжать электричеством всю Кировоградскую область, считает глава общины.

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В Долинской общине Кировоградской области планируют установить 20 ветряных турбин, которые могут полностью закрыть потребности общины в электричестве. Об этом сказал городской глава Долинской Евгений Звездовский в интервью "Суспільне Кропивницкий".

По словам чиновника, в общине уже установили приборы для исследования скорости ветра. Они являют собой башни без лопастей, но с датчиками, которые анализируют движение ветра. Первую башню поставили в мае, и она должна постоять год.

"Уже предварительно понятно, что этой энергии достаточно, то есть на самом деле исследования уже на завершающей стадии. Теперь только дело техническое — построить ветряные мельницы и передать электроэнергию от них в глобальную сеть", — отметил Евгений Звездовский.

Суммарная мощность 20 ветряных турбин должна составить 100 МВт. По словам городского главы, этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией всю общину. Проект будет реализован за средства частного инвестора.

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Евгений Звездовский также отметил, что в этом году община также установила 200 солнечных панелей на суммарную мощность 120 киловатт. Они снабжают часть коммунальных зданий. По его словам, если заработают все запланированные ветряные мельницы и солнечные электростанции, то генерируемой ими энергии хватит на всю область.

"Долинская потребляет пять мегаватт мощности в час. Мы сейчас готовим 100 мегаватт солнца и 100 мегаватт ветра. Это 200 мегаватт. То есть таких 40 населенных пунктов, как Долинская, могут быть с электроэнергией. А у нас 49 общин. Я думаю, что эти проекты могут обеспечить всю область при условии, что такую ​​мощность сможет принять глобальная сеть именно от Долинской. Здесь вопрос чисто в технических возможностях", — объяснил чиновник.

Напомним, житель села Багриновка Черновицкой области Танасий Кучурян купил ветряную турбину еще в 2020-м году, однако за последние четыре года так и не смог ее запустить по ряду причин.

Также сообщалось, что нидерландская компания Archimedes представила компактную и почти бесшумную ветряную турбину Liam F1 Mini Urban, созданную специально для городского использования.