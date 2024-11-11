"Вони потворні": у Німеччині хочуть знести вітряні турбіни з дуже дивних причин

Фрідріх Мерц вважає, що вітроенергетика має бути лише "перехідною технологією" для вирішення проблеми енергопостачання ФРН.

Кандидат на пост канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц висловив надію на демонтаж вітряних турбін, назвавши їх "потворними". Про це він сказав у ток-шоу Майбріт Іллнер на каналі ZDF, передає ProSieben.

На думку німецького політика, вітроенергетику варто розглядати лише як "перехідну технологію" для вирішення проблеми енергопостачання Німеччини. Він також припустив, що в майбутньому країна може відмовитися від використання вітряних турбін.

"Я навіть вірю, що якщо ми зробимо щось правильно, одного разу ми зможемо демонтувати вітряні турбіни, тому що вони потворні і не вписуються в ландшафт", — сказав Фрідріх Мерц.

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Кандидат у канцлери ФРН виступає за просування ядерного синтезу як майбутнього джерела енергії в Німеччині, щоб не відставати від Китаю в цій галузі. Він також розглядає можливість відновлення роботи атомних електростанцій і висловив занепокоєння їх демонтажем.

За словами журналістів, заява Фрідріха Мерца про вітряні турбіни викликала резонанс у соціальних мережах і була зустрінута критикою.

Нагадаємо, Швеція наклала вето на плани зі встановлення 13 вітряних електростанцій у Балтійському морі, пославшись на неприйнятні ризики безпеки, створювані РФ.

Зі свого боку Польща хоче використовувати морські вітряні електростанції для підвищення можливостей військового спостереження, зокрема завдяки встановленню на турбінах радарів і гідроакустичних систем.