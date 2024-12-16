В Китае поломалась мощнейшая в мире ветряная турбина: производитель назвал причину

Лопасти гигантской турбины мощностью 20 МВт столкнулись с "аномальными" условиями, из-за чего вышли из строя, утверждают в компании Mingyang.

Related video

Китайская компания Mingyang Smart Energy прокомментировала поломку своей морской ветряной турбины мощностью 20 МВт, которую называют мощнейшей в мире. Об этом пишет портал offshoreWIND.biz.

В комментарии изданию компания заявила, что турбина, установленная в островной провинции Хайнань, испытывалась в экстремальных условиях и что во время испытаний лопасти столкнулись с "аномальными" условиями, которые превышают их предельную расчетную нагрузку. В компании также подчеркнули, что речь идет о прототипе.

"В настоящее время продукт все еще находится на этапе испытаний и еще не был выпущен на рынок или запущен в массовое производство. Ситуация не причинила никакого вреда персоналу на испытательном полигоне", — заявили в Mingyang.

Компания не уточнила, какой именно прототип сломался из-за поломки лопасти. Как отмечают в издании, китайские СМИ пишут, что речь идет о прототипе турбины MySE18.X. По данным Mingyang, это крупнейшая в мире морская ветровая турбина единичной мощности с мощностью от 18 МВт до 20 МВт и диаметром ротора от 260 до 292 метров.

Важно

Энергия для 600 000 человек: в Украине построят ветряную станцию мощностью 200 МВт

Ранее в компании также заявляли, что, турбина MySE18.X предназначена для развертывания в регионах со средней и высокой скоростью ветра, а также особенно подходит для мест, подверженных тайфунам, поскольку способна выдерживать ветер скоростью до 79,8 м/с.

"Мы продолжим проводить дальнейшие углубленные исследования адаптивности продукта в этих маловероятных условиях, чтобы усовершенствовать функциональность новой модели, гарантируя, что производительность продукта будет превосходной, более безопасной и надежной", — добавили в Mingyang.

Напомним, ранее в китайских соцсетях появились кадры, на которых от турбины Mingyang отваливаются части лопастей, пока она все еще вращается. На других фото видно, что турбина теперь статична, и у нее повреждены две лопасти.

Также сообщалось, что житель американского штата Айова Грег Биркхофер придумал способ повторного использования ветряных турбин, переделывая их основания в забор на своей ферме.