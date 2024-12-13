У мощнейшей в мире ветряной турбины отвалились лопасти: что известно (фото)

Гигантская турбина мощностью 20 МВт успешно пережила тайфун, однако позже у ветряка поломались две лопасти прямо во время вращения.

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У самой мощной в мире ветряной турбины MySE 18.X от компании Mingyang поломались несколько лопастей всего через несколько месяцев после того, как ветряк был установлен в островной провинции Хайнань, Китай. Об этом пишет журнал Recharge.

Как отмечают в издании, в китайских соцсетях появились кадры, на которых от турбины MySE 18.X мощностью 20 МВт отваливаются части гигантских лопастей, пока она все еще вращается. На других фото видно, что турбина теперь статична, и у нее повреждены две лопасти.

У турбины MySE 18.X отломались лопасти Фото: Соцсети У турбины MySE 18.X отломались лопасти Фото: Соцсети

Сообщается, что причина поломки лопаток неизвестна. Компания Mingyang, которая является одним из ведущих мировых производителей турбин, никак не прокомментировала ситуацию.

Авторы статьи отметили, что ранее MySE 18.X успешно пережила супертайфун Яги, который разрушил близлежащую ветряную электростанцию на Хайнане. После этого глава Mingyang Циин Чжан опубликовал видео, где турбина работает на "полной мощности".

По словам производителя, MySE 18.X имеет модульную, легкую конструкцию, диаметр ветрового ротора 260–292 метра и мощность до 20 МВт. В Mingyang утверждают, что при средней скорости ветра 8,5 м/с турбина может вырабатывать 80 миллионов кВт⋅ч в год, компенсируя 66 000 тонн выбросов CO₂.

Напомним, компания GreenSpur разработала предварительный проект ветрогенератора мощностью 15 МВт, который превосходит текущие отраслевые стандарты по мощности и размеру.

В свою очередь житель американского штата Айова Грег Биркхофер придумал способ повторного использования ветряных турбин, переделывая их основания в забор на своей ферме.