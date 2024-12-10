Множество ветряных турбин рискуют попасть на свалку: они могут получить "вторую жизнь"

Американец Грег Биркхофер придумал, как эффективно использовать старые нерабочие ветрогенераторы в сельском хозяйстве.

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Житель американского штата Айова Грег Биркхофер придумал способ повторного использования ветряных турбин, переделывая их основания в забор на своей ферме. Об этом пишет The Leadville Herald.

Как отмечают в издании, утилизация старых ветрогенераторов становится все более сложной задачей. После 25 лет службы компаниям придется вывести из эксплуатации огромное количество лопастей и других компонентов турбин. При текущих возможностях по переработке они могут стать частью отходов на свалках.

Чтобы этого не произошло, сегодня разрабатываются различные методы повторного использования ветряков. Грег Биркхофер, увлеченный идеей сохранения природы, начал переделывать основания турбин в столбы для забора для использования в сельском хозяйстве.

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По словам фермера, переработанные столбы прочнее и долговечнее традиционных, а также полностью изолированы. Его инновация устраняет необходимость в постоянном обслуживании, включая замену изоляторов.

Грег Биркхофер также видит потенциал в переработке лопастей турбин. Он отметил, что переработанные лопасти могут использоваться для изготовления более широкого спектра изделий, например, доковых опор.

Напомним, финский стартап Reverlast, расположенный в районе Отаниеми города Эспоо, уже изготавливает плавучие причалы из списанных лопастей ветряных турбин, частично решая проблему их утилизации.

В свою очередь шведская компания Vattenfall представила свою концепцию повторного использования выведенных из эксплуатации ветрогенераторов, превратив старую ветряную турбину в маленький дом.