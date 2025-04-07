Решила 100-летнюю задачу: студентка сделала открытие, которое изменит ветроэнергетику

Студентка Университета штата Пенсильвания (США) Дивья Тьяги дополнила уравнение столетней давности, разработанное британским физиком Германном Грауэртом, которое определяет оптимальные аэродинамические характеристики ветряной турбины путем расчета идеальных условий воздушного потока.

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Об этом пишет Science Daily. По словам Тьяги, ее работа может улучшить работу ветрогенераторов и снизить затраты. Она отметила, что улучшение коэффициента мощности даже на 1% значительно увеличивает выработку энергии турбиной, позволяя обеспечить электричеством целый район.

Ее научный руководитель Свен Шмитц объяснил, что работа Глауэрта была сосредоточена исключительно на максимально достижимом коэффициенте мощности, который измеряет, насколько эффективно турбина преобразует энергию ветра в электричество. Однако ученый не учел общие коэффициенты силы и момента, действующих на винт, а также изгиба лопастей турбины под давлением ветра.

"Когда я думал о задаче Глауэрта, я думал, что не хватает шагов, и она очень сложная. Должен был быть более простой способ сделать это. Вот тогда и пришла Дивья. Она была четвертым студентом, которому я бросил вызов, чтобы посмотреть на нее, и она была единственной, кто взялся за нее. Ее работа действительно впечатляет", — рассказал профессор Шмитц.

Тьяги отметила, что тратила около 10–15 часов в неделю на решение задачи, написание диссертации и исследование. Ее дополнение к задаче Глауэрта основано на вариационном исчислении — математическом методе, используемом для задач ограниченной оптимизации.

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"Реальное влияние будет оказано на следующее поколение ветряных турбин, использующих новые знания, которые были представлены. Что касается элегантного решения Дивьи, я думаю, что оно найдет свой путь в классы по всей стране и по всему миру", — заключил профессор Шмитц.

Напомним, норвежская компания WWW разработала ветряную турбину с двумя вращающимися в противоположных направлениях турбинами вдоль вертикальной оси, которая плавает на поверхности воды без опоры на дне.

Также сообщалось, что компания Siemens Gamesa построила в Дании огромную морскую ветряную турбину мощностью 21,5 МВт, что позволяет Европе конкурировать с Китаем.