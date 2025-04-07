Вирішила 100-річну задачу: студентка зробила відкриття, яке змінить вітроенергетику

Студентка Університету штату Пенсільванія (США) Дів'я Т'ягі доповнила рівняння столітньої давності, розроблене британським фізиком Германном Грауертом, яке визначає оптимальні аеродинамічні характеристики вітряної турбіни шляхом розрахунку ідеальних умов повітряного потоку.

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Про це пише Science Daily. За словами Тьяги, її робота може поліпшити роботу вітрогенераторів і знизити витрати. Вона зазначила, що поліпшення коефіцієнта потужності навіть на 1% значно збільшує вироблення енергії турбіною, даючи змогу забезпечити електрикою цілий район.

Її науковий керівник Свен Шмітц пояснив, що робота Глауерта була зосереджена винятково на максимально досяжному коефіцієнті потужності, який вимірює, наскільки ефективно турбіна перетворює енергію вітру на електрику. Однак учений не врахував загальні коефіцієнти сили та моменту, що діють на гвинт, а також вигину лопатей турбіни під тиском вітру.

"Коли я думав про завдання Глауерта, я думав, що не вистачає кроків, і воно дуже складне. Мав бути простіший спосіб зробити це. Ось тоді й прийшла Дів'я. Вона була четвертим студентом, якому я кинув виклик, щоб подивитися на неї, і вона була єдиною, хто взявся за неї. Її робота справді вражає", — розповів професор Шмітц.

Тьягі зазначила, що витрачала близько 10-15 годин на тиждень на розв'язання задачі, написання дисертації та дослідження. Її доповнення до задачі Глауерта ґрунтується на варіаційному обчисленні — математичному методі, що використовується для задач обмеженої оптимізації.

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"Реальний вплив буде надано на наступне покоління вітряних турбін, що використовують нові знання, які були представлені. Що стосується елегантного рішення Дів'ї, я думаю, що воно знайде свій шлях у класи по всій країні і по всьому світу", — підсумував професор Шмітц.

Нагадаємо, норвезька компанія WWW розробила вітряну турбіну з двома турбінами, що обертаються в протилежних напрямках уздовж вертикальної осі, яка плаває на поверхні води без опори на дні.

Також повідомлялося, що компанія Siemens Gamesa побудувала в Данії величезну морську вітряну турбіну потужністю 21,5 МВт, що дає змогу Європі конкурувати з Китаєм.