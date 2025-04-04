Кидає виклик Китаю: у Європі встановили гігантську вітряну турбіну на 21,5 МВт

Компанія Siemens Gamesa побудувала в Данії морську вітряну турбіну потужністю 21,5 МВт, що дає змогу Європі конкурувати з Китаєм, який останніми роками домінує на ринку потужних вітрогенераторів.

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Про це пише Interesting Engineering. Як зазначають у виданні, нова європейська турбіна з діаметром ротора 276 метрів наразі є однією з найпотужніших у світі.

Siemens Gamesa поки що позиціонує свій вітрогенератор як випробувальну установку. Компанія отримала сертифікат прототипу від Данського енергетичного агентства, який дає їй термін до 2027 року на розробку та оптимізацію турбіни.

"Рішення про те, чи пропонувати турбіну на комерційній основі, ще не ухвалено", — сказав генеральний директор Siemens Gamesa Крістіан Брух.

Як зазначають у виданні, сьогодні у виробництві потужних вітряних турбін лідирує Китай. Так, рекорд за розміром наразі належить = турбіні Dongfang Electric потужністю 26 МВт. Зі свого боку компанія MingYang розробила турбіни потужністю від 18 МВт до 20 МВт.

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Хоча у прототипу Siemens Gamesa діаметр ротора менший, ніж у китайських турбін, поява такої системи в Європі являє собою технологічний стрибок. Раніше західні виробники, включно з GE Wind Energy і Vestas, дотримувалися більш консервативного підходу: потужність Haliade-X від GE становить 14 МВт, а моделі V236 від Vestas — 15 МВт.

Нагадаємо, на вітряні турбіни біля північного узбережжя Німеччини збираються встановити радіолокаційні станції для спостереження за суднами і безпілотниками.

Також повідомлялося, що потужність вітряних турбін може знижуватися через "ефект сліду". Це явище ставить під загрозу економічну стійкість та ефективність вітрогенераторів.