На 30% менше електроенергії: що насправді шкодить вітряним турбінам

Потужність вітряних турбін може знижуватися через "ефект сліду". Це явище ставить під загрозу економічну стійкість та ефективність вітрогенераторів.

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Про те, як виникає шкідливий ефект, пише ECOticias.

У виданні пояснюють, що коли турбіни розташовані в одному просторі, потік вітру порушується, створюючи "ефект сліду". Рух вітру через лопаті турбін призводить до зниження швидкості і турбулентних рухів повітря, внаслідок чого за кожною турбіною утворюються вихрові сліди. Ця зона простягається на багато кілометрів і заважає роботі наступних турбін.

Через це явище вироблення електроенергії на вітряних електростанціях знижується на 30%. Зменшена вихідна потужність призводить до суттєвих економічних втрат для великих вітроелектростанцій.

Щоб вирішити цю проблему, фахівці розробляють кілька стратегій. Насамперед вони підбирають оптимальне розміщення і відстань між вітряними турбінами, щоб "ефект сліду" був меншим.

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Чому вітряні турбіни такі великі і чи не краще зробити їх меншими: відповідь інженерів

Крім того, можна вплинути на системи управління, які динамічно регулюють роботу турбін. Технологічні системи підтримують кути та швидкості лопатей турбіни, які пом'якшують згадане явище.

У виданні зазначили, що незважаючи на "ефект сліду", вітряки залишаються життєздатним джерелом енергії. Правильні заходи щодо вирішення цієї проблеми можуть розкрити повний потенціал турбін.

Нагадаємо, на вітряні турбіни біля північного узбережжя Німеччини збираються встановити радіолокаційні станції для спостереження за суднами і безпілотниками.

Також повідомлялося, що у Франції створюють потужні підводні турбіни, що працюють на припливах, які щорічно забезпечуватимуть електроенергією 15 000 будинків.