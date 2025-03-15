Забезпечать енергією 15 000 будинків: у Франції встановлять незвичайні турбіни під водою

Мета проєкту — встановити чотири горизонтально-осьові турбіни в Нормандії, які щорічно постачатимуть 34 ГВт*год у французьку мережу до 2028 року.

Related video

Найпотужніші у світі підводні турбіни, що працюють на припливах, щорічно забезпечуватимуть електроенергією 15 000 будинків, про це пише interestingengineering.com.

Проєкт NH1 французького розробника приливної енергії Normandie Hydroliennes отримав фінансування в розмірі 31,3 млн євро з Інноваційного фонду Європейського союзу. Грант прискорить реалізацію NH1, одного з перших у Франції комерційних пілотних проєктів у галузі приливної енергії, що стимулює використання морських поновлюваних джерел енергії. Мета проєкту — встановити чотири горизонтально-осьові турбіни в Нормандії, які будуть щорічно поставляти 34 ГВт*год у французьку мережу до 2028 року.

Розташований в Олдерні-Рейс, NH1 включатиме чотири турбіни AR3000 потужністю 3 МВт, які генерують 33,9 ГВт*год на рік — достатньо для живлення 15 000 будинків. Проєкт, який має розпочати роботу наприкінці 2027 року, доводить, що приливна енергія є надійним і конкурентоспроможним поновлюваним джерелом.

Розроблені Proteus Marine Renewables, турбіни AR3000 є найпотужнішими у світі приливними агрегатами і є конкурентоспроможними за вартістю у виробництві електроенергії. Normandie Hydroliennes стверджує, що, оскільки він виробляється у Франції та збирається на заводах Efinor у Шербурі, проєкт підкреслює місцевий досвід, при цьому 80% його вартості надходить від французьких постачальників. Очікується, що розробка NH1 створить близько 400 прямих і непрямих робочих місць.

За даними компанії, визнання з боку ЄС зміцнює життєздатність та інвестиційну привабливість приливної енергетики, зміцнюючи сектор поновлюваної енергетики Франції та її цілі в галузі сталого розвитку до 2030 року.

Зміна клімату залишається найбільшою глобальною проблемою цього покоління. Для боротьби з нею Європа і Франція встановили амбітні мандати на 2030 рік, спрямовані на прискорення екологічного та енергетичного переходу при значному скороченні викидів вуглецю.

У цій зміні відновлювана енергія має вирішальне значення. Хоча сонячна та вітрова енергія зменшили залежність від викопного палива, їхня нестійка природа наголошує на необхідності більш надійних відновлюваних джерел енергії. Використовуючи гравітаційне тяжіння Місяця для створення передбачуваних океанських течій, приливна енергія забезпечує надійне джерело електроенергії.

За даними Ocean Energy Europe, приливна енергія з нереалізованим потенціалом до 5 ГВт є найважливішим компонентом переходу Франції на відновлювану енергетику. Очікується, що до 2030 року її собівартість буде порівнянна із собівартістю плавучої вітрової енергії, що зробить її конкурентоспроможною частиною енергетичного балансу майбутнього. Приливні турбіни екологічно безпечні, мають незначний вплив на морське середовище і легко утилізуються після закінчення терміну служби.

Приливні ферми повністю занурені у воду, що виключає будь-які візуальні, акустичні та морські перешкоди, на відміну від інших поновлюваних джерел енергії. Крім допомоги навколишньому середовищу, галузь зміцнює місцеву економіку, що найбільше допомагає МСП і середньому бізнесу.

Очікується, що до 2030 року приливна енергетика Франції створить 6000 нових робочих місць, що зміцнить місцеву економіку і сприятиме енергетичній незалежності країни.

Раніше ми повідомляли, що нова турбіна підвищує ефективність гідроелектростанцій, але дає несподіваний ефект. Завдяки особливій конструкції, турбіна може працювати за низької швидкості потоку, тож поєднується із сонячними та вітровими джерелами енергії.