Нова турбіна підвищує ефективність гідроелектростанцій, але дає несподіваний ефект

Завдяки особливій конструкції, турбіна може працювати за низької швидкості потоку, тому поєднується з сонячними та вітровими джерелами енергії.

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Компанія GE Vernova зі США розробила нову технологію аераційних турбін, які підвищують ефективність гідроелектростанцій і оживляють екосистему водойм. Завдяки їм виробництво енергії стане більш гнучким і стабільним, пише журнал Water Power.

Інженери GE Vernova розробили революційну нову технологію, яка не тільки відновлює розчинений у воді кисень, а й підвищує ефективність роботи гідроелектростанцій. Використовуючи інфраструктуру гребель гідроелектростанцій, це передове рішення пропонує подвійну вигоду: воно оживляє екосистеми і одночасно покращує можливості виробництва енергії.

Раніше Фокус писав про незвичайні генератори електроенергії, що працюють завдяки воді. Деякі вже продаються на ринку, а інші можна зробити самостійно.

В основі інновації лежить нова аераційна турбіна, з отворами в лопатях турбіни, які дають змогу більш ефективно впорскувати повітря у воду в міру її протікання. Вона працює аналогічно тому, як повітря проходить через лопаті реактивного двигуна, створюючи всмоктування, яке втягує повітря і генерує менші, але ефективніші бульбашки.

Фото: GE Vernova

У результаті рівень кисню у воді підвищується без шкоди для ефективності генерації енергії електростанцією. Це нововведення вирішує одну з найважливіших проблем, з якими стикаються гідроелектростанції: підтримання необхідного рівня розчиненого кисню для підтримки водного життя, а також задоволення енергетичних потреб мережі. По суті, це дає змогу греблі не тільки виробляти електроенергію, а й покращувати якість води.

Кисень необхідний для виживання живих істот не тільки на суші, а й у воді, де його споживають від найдрібнішого планктону до найбільших риб. Він підтримує крихку рівновагу природи в річках, озерах і океанах. Без достатньої кількості кисню водне життя наражається на ризик, що призводить до зрушень у біорізноманітті, зміни екосистем і деградації природних місць проживання.

Конструкція має ще одну важливу перевагу. Традиційні турбіни зазвичай працюють при навантаженні від 50% до 100%. Однак станції, оснащені новими аераційними турбінами, можуть ефективно працювати за набагато нижчих швидкостей потоку, оптимізуючи виробництво енергії. Завдяки цьому вони можуть працювати разом з менш стабільними джерелами енергії, такими як сонячні модулі та вітрогенератори.

Нещодавно писали, як інженер зробив водяну турбіну з електровелосипеда. Під час випробувань вона досягла потужності понад 30 Вт.