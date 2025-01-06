Водяна турбіна з електробайка видобуває безкоштовну енергію: як і де працює (відео)

Колесо, надруковане на 3D-принтері, приводить у дію генератор, а мостовий випрямляч перетворює змінний струм на постійний.

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Інженер із ніком Beyound The Tint зібрав водяну турбіну для виробництва електроенергії потужністю понад 30 Вт. Він показав результат роботи на своєму YouTube-каналі.

Не кожне озеро, річку чи струмок можна перекрити греблями з повноцінними гідроелектростанціями, але за наявності доступу до водойми та деяких деталей можна отримати безкоштовну електрику. Щоб довести це, інженер побудував досить просту і дешеву систему.

В її основу ліг мотор потужністю 1000 Вт від електровелосипеда, що служить генератором, на який встановили насадку для водяного колеса, надруковану на 3D-принтері. Фіксований вал винахідник закріпив на саморобному механізмі, схожому на драбину, він дає змогу опустити турбіну під водоспад невеликого струмка.

Перший прототип гідроелектростанції Beyound The Tint

Мостовий випрямляч перетворює змінний струм від генератора на постійний струм. Після кількох модифікацій перший прототип турбіни видав потужність 34 Вт. Цю енергію використовували для живлення двох маленьких обігрівачів.

Пізніше Beyound The Tint врахував коментарі глядачів і побудував другу версію з гребним колесом, закритим з боків. Ідея полягає в тому, що більша кількість води залишатиметься на колесі й обертатиме його. На практиці потужність пристрою виявилася меншою, ніж у попередника, близько 10 Вт.

Як зробив висновок інженер, якщо вода не може витікати з боків, то потік повільніше обертає колесо. З іншого боку, якщо повернути турбіну під кутом до потоку, то потужність збільшилася до 22 Вт. Блогер планує продовжити свої експерименти, щоб знайти найефективнішу конструкцію.

Другий прототип гідроелектростанції Beyound The Tint

Раніше повідомляли про дивні пристрої, що добувають електроенергію без сонця. Серед них є мініатюрна водяна турбіна для походів і гідроелектростанція з колесом у вигляді "бомби".

Писали також про водяну гідростанцію Scott Hydro потужністю 1500 Вт. За словами виробника, вона може працювати завдяки невеликим річкам і струмкам, де не справляються інші турбіни.