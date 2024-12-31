Безкоштовна енергія для дому: незвичайний генератор видобуває 1500 Вт лише за допомогою води

Водяна турбіна забезпечить енергію навіть у важких погодних умовах, коли не справляються сонячні або вітрові електростанції.

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Американська компанія Scott Hydroelectric розробила гідроелектростанцію для приватних будинків Scott Hydro потужністю 1500 Вт, яку можна встановити в річках або струмках. Подробиці виробник розкрив на своєму офіційному сайті.

Scott Hydro використовує механізм поперечного потоку, в якому вода проходить поперечно через лопаті турбіни, тому енергію простіше виробляти порівняно з осьовими або радіальними. Конструкція всього з трьома рухомими елементами підходить для слабкого напору, коли перепад висот становить лише 6 метрів. Це дає змогу безперервно добувати електрику за допомогою струмків і річок, де інші водяні турбіни не справляються.

Турбіна розрахована на вихідну потужність 1500 Вт і здатна видавати до 2000 Вт залежно від того, як її встановити. Компанія ABS Alaskan зазначає, що будинок у США з неелектричним опаленням споживає в середньому близько 1000 Вт безперервно, тому Scott Hydro може його живити без проблем. До того ж, система майже не шумить.

Для роботи Scott Hydro достатньо невеликого струмка Фото: Скриншот

У систему входить трифазний генератор змінного струму з постійними магнітами, прямим приводом без коробки передач, він видає напругу 130-200 вольт. Трифазний випрямляч перетворює змінний струм на постійний для зарядки акумулятора або підключення до мережі. Вага всього агрегату, включно з турбіною, генератором і корпусом становить близько 43 кг.

Коли вода провертає колесо з протилежного боку, то ще й очищає його від дрібного сміття, до того ж у турбіні встановлений сітчастий фільтр для риби, листя і каміння. Таким чином Scott Hydro не потрібно часто обслуговувати, що робить її придатною для роботи в суворих умовах, де часті огляди неможливі.

Компоненти турбіни, включно з бігунком і валом, виготовлені з міцної конструкції з нержавіючої сталі, що обіцяє надійну роботу протягом десятиліть. Система може працювати постійно і виробляти енергію при низькій витраті потоку або частковому навантаженні, тому підходить для стабільного виробництва електрики без підключення до центральної мережі. Насамперед Scott Hydro призначена для енергопостачання сільських будинків, не підключених до мережі.

Раніше Фокус представив незвичайні генератори електроенергії, що працюють на воді. Наприклад, блогер зі США зібрав станцію потужністю близько 22 Вт, яка використовує струмінь зі звичайного садового шланга.