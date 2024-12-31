Бесплатная энергия для дома: необычный генератор добывает 1500 Вт только с помощью воды

Водяная турбина обеспечит энергию даже в тяжелых погодных условиях, когда не справляются солнечные или ветровые электростанции.

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Американская компания Scott Hydroelectric разработала гидроэлектростанцию для частных домов Scott Hydro мощностью 1500 Вт, которую можно установить в реках или ручьях. Подробности производитель раскрыл на своем официальном сайте.

Scott Hydro использует механизм поперечного потока, в котором вода проходит поперечно через лопасти турбины, поэтому энергию проще производить по сравнению с осевыми или радиальными. Конструкция всего с тремя подвижными элементами подходит для слабого напора, когда перепад высот составляет всего 6 метров. Это позволяет непрерывно добывать электричество с помощью ручьев и рек, где другие водяные турбины не справляются.

Турбина рассчитана на выходную мощность 1500 Вт и способен выдавать до 2000 Вт в зависимости от того, как ее установить. Компания ABS Alaskan отмечает, что дом в США с неэлектрическим отоплением потребляет в среднем около 1000 Вт непрерывно, поэтому Scott Hydro может его питать без проблем. К тому же, система почти не шумит.

Для работы Scott Hydro достаточно небольшого ручья Фото: Скриншот

В систему входит трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами, прямым приводом без коробки передач, он выдает напряжение 130–200 вольт. Трехфазный выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный для зарядки аккумулятора или подключении к сети. Вес всего агрегата, включая турбину, генератор и корпус составляет около 43 кг.

Когда вода проворачивает колесо с противоположной стороны, то еще и очищает его от мелкого мусора, вдобавок в турбине установлен сетчатый фильтр для рыбы, листьев и камней. Таким образом Scott Hydro не нужно часто обслуживать, что делает ее пригодной для работы в суровых условиях, где частые осмотры невозможны.

Компоненты турбины, включая бегунок и вал, изготовлены из прочной конструкции из нержавеющей стали, что обещает надежную работу в течение десятилетий. Система может работать постоянно и вырабатывать энергию при низком расходе потока или частичной нагрузке, поэтому подходит для стабильного производства электричества без подключения к центральной сети. В первую очередь Scott Hydro предназначена для энергоснабжения сельских домов, не подключенных к сети.

Ранее Фокус представил необычные генераторы электроэнергии, работающие на воде. Например, блогер из США собрал станцию мощностью около 22 Вт, которая использует струю из обычного садового шланга.