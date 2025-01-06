Водяная турбина из электробайка добывает бесплатную энергию: как и где работает (видео)

Колесо, напечатанное на 3D-принтере, приводит в действие генератор, а мостовой выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный.

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Инженер с ником Beyound The Tint собрал водяную турбину для производства электроэнергии мощностью более 30 Вт. Он показал результат работы на своем YouTube-канале.

Не каждое озеро, реку или ручей можно перекрыть плотинами с полноценными гидроэлектростанциями, но при наличии доступа к водоему и некоторым деталям можно получить бесплатное электричество. Чтобы доказать это, инженер построил довольно простую и дешевую систему.

В ее основу лег мотор мощностью 1000 Вт от электровелосипеда, служащий генератором, на который установили насадку для водяного колеса, напечатанную на 3D-принтере. Фиксированный вал изобретатель закрепил на самодельном механизме, похожем на лестницу, он позволяет опустить турбину под водопад небольшого ручья.

Первый прототип гидроэлектростанции Beyound The Tint

Мостовой выпрямитель преобразует переменный ток от генератора в постоянный ток. После нескольких модификаций первый прототип турбины выдал мощность 34 Вт. Эту энергию использовали для питания двух маленьких обогревателей.

Позже Beyound The Tint учел комментарии зрителей и построил вторую версию с гребным колесом, закрытым по бокам. Идея заключается в том, что большее количество воды будет оставаться на колесе и вращать его. На практике мощность устройства оказалась меньшей, чем у предшественника, около 10 Вт.

Как заключил инженер, если вода не может вытекать по бокам, то поток медленнее вращает колесо. С другой стороны, если повернуть турбину под углом к потоку, то мощность увеличилась до 22 Вт. Блогер планирует продолжить свои эксперименты, чтобы найти самую эффективную конструкцию.

Второй прототип гидроэлектростанции Beyound The Tint

Ранее сообщали о странных устройствах, добывающих электроэнергию без солнца. Среди них есть миниатюрная водяная турбина для походов и гидроэлектростанция с колесом в виде "бомбы".

Писали также о водяной гидростанции Scott Hydro мощностью 1500 Вт. По словам производителя, она может работать благодаря небольшим рекам и ручьям, где не справляются другие турбины.