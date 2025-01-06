Водяная турбина из электробайка добывает бесплатную энергию: как и где работает (видео)
Колесо, напечатанное на 3D-принтере, приводит в действие генератор, а мостовой выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный.
Инженер с ником Beyound The Tint собрал водяную турбину для производства электроэнергии мощностью более 30 Вт. Он показал результат работы на своем YouTube-канале.
Не каждое озеро, реку или ручей можно перекрыть плотинами с полноценными гидроэлектростанциями, но при наличии доступа к водоему и некоторым деталям можно получить бесплатное электричество. Чтобы доказать это, инженер построил довольно простую и дешевую систему.
В ее основу лег мотор мощностью 1000 Вт от электровелосипеда, служащий генератором, на который установили насадку для водяного колеса, напечатанную на 3D-принтере. Фиксированный вал изобретатель закрепил на самодельном механизме, похожем на лестницу, он позволяет опустить турбину под водопад небольшого ручья.
Мостовой выпрямитель преобразует переменный ток от генератора в постоянный ток. После нескольких модификаций первый прототип турбины выдал мощность 34 Вт. Эту энергию использовали для питания двух маленьких обогревателей.
Позже Beyound The Tint учел комментарии зрителей и построил вторую версию с гребным колесом, закрытым по бокам. Идея заключается в том, что большее количество воды будет оставаться на колесе и вращать его. На практике мощность устройства оказалась меньшей, чем у предшественника, около 10 Вт.
Как заключил инженер, если вода не может вытекать по бокам, то поток медленнее вращает колесо. С другой стороны, если повернуть турбину под углом к потоку, то мощность увеличилась до 22 Вт. Блогер планирует продолжить свои эксперименты, чтобы найти самую эффективную конструкцию.
Ранее сообщали о странных устройствах, добывающих электроэнергию без солнца. Среди них есть миниатюрная водяная турбина для походов и гидроэлектростанция с колесом в виде "бомбы".
Писали также о водяной гидростанции Scott Hydro мощностью 1500 Вт. По словам производителя, она может работать благодаря небольшим рекам и ручьям, где не справляются другие турбины.