Забудьте о солнечных панелях: 5 устройств, производящих бесплатную энергию без солнца

Солнечные электростанции сильно зависят от погоды, тогда как вода и ветер помогают вырабатывать электричество почти всегда, если есть соответствующее устройство.

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Солнечные панели стали популярным источником электроэнергии, их устанавливают на домах, автомобилях, даже на некоторых смартфонах и павербанках. Но Фокус узнал о существовании установок, не требующих даже наличия солнца.

Солнечные панели довольно дешевые, легкие и эффективные, но сильно зависят от погодных условий — облака, дождь или ночь лишают их возможности производить энергию. Альтернативой солнцу могут послужить ветер и вода, иногда получить к ним доступ значительно легче, чтобы подзарядить смартфон или другую жизненно необходимую технику.

WaterLilly — водяной генератор в рюкзаке

Портативный генератор от канадской компании Seaformatics весом всего 45 г, который вырабатывает электричество благодаря движущейся воде — это может быть река или даже небольшой ручей. WaterLilly достаточно потока со скоростью 1,6 км/ч, хотя чтобы получить 15 Вт энергии понадобится скорость около 11 км/ч. Такого количества энергии хватит для зарядки смартфона, наушников, смарт-браслетов, павербанков.

Найдя подходящий водоем, нужно погрузить устройство на глубину около 20 сантиметров и закрепить с помощью шнуров. Поток воды будет вращать лопасти турбины, которая при этом будет вырабатывать ток и распределять его по кабелям. Предусмотрено подключение устройств через разъемы USB и 12-вольтный.

Генератор WaterLilly

SETUR — энергетическая "бомба"

Портативная гидравлическая турбина SETUR от Vortex Hydrokinetics производит энергию без лопастей, находясь в морских течениях, приливных потоках, реках и даже каналах. Ее особенностью является турбина в форме атомной бомбы, которая вращается в корпусе и заставляет поток образовать вихрь, который затем служит источником тока. Две версии SETUR имеют мощность 500 Вт и 5 кВт соответственно. Самая большая может производить 180 кВт*ч в сутки или 43 800 кВт*ч в год, но и стоит немало — 910 евро.

Безлопастная гидравлическая турбина также напечатана на 3D-принтере, благодаря чему генератор довольно легкий. Хотя SETUR можно использовать в дамбах, оросительных каналах и промышленных стоках, он хорошо подходит для городских и отдаленных районов, где требуется электричество и есть источники воды для размещения устройства. Экономичную систему SETUR, по словам команды проектировщиков, можно использовать либо в одиночку, либо объединять несколько турбин в более мощную гидроэлектростанцию.

Гидрогенератор SETUR

Shine Turbine — портативный ветрогенератор — портативный ветрогенератор

Есть места, куда почти не достигают солнечные лучи, но всегда дует сильный ветер — именно для них стартап Aurea Technologies создал это устройство. Турбина имеет форму удлиненного мяча для американского футбола и вес около 1,3 кг, она устанавливается на кол-подставку, входящую в комплект, и закрепляется тросами.

Достаточно просто извлечь лопасти, и ветряк закрутится и начнет заряжать встроенный аккумулятор. К нему можно подключить телефоны или другие устройства.

Если верить производителям, турбина Shine 2.0, которую представили в сентябре может работать при ветре от 13 до 45 км/ч, или от 3,6 до 12,5 м/c. В лучшем случае она будет выдавать около 50 Вт — этого достаточно, чтобы зарядить среднестатистический телефон чуть больше чем за час.

Ветрогенератор Shine Turbine 2.0

Tornado — энергия при любой погоде

SoWa Lab создала первую в мире портативную турбину, которая дважды использует энергию ветра. Горизонтальный воздушный поток поворачивает лопасти и перенаправляется куполом, тогда как нисходящий воздушный поток толкает лопасти дальше. Такая необычная конструкция повышает производительность.

Вертикальные вращающиеся лопасти позволяют турбине вырабатывать энергию в любом направлении ветра и при скорости ветра даже 5 км/ч (1,3 м/c), с максимально возможной скоростью ветра 70 км/ч (19,4 м/c). Широкий диапазон скорости ветра позволяет прибору вырабатывать энергию почти при любой погоде, но он боится дождя.

Если же на улице штиль или очень слабый ветер, то производители предусмотрели для Tornado ручки, которую можно самостоятельно вращать для выработки энергии. Двух минут работы достаточно, чтобы немного подзарядить телефон и куда-то позвонить.

Выработанная энергия хранится во встроенном литий-ионном аккумуляторе емкостью 12 000 мАч, что позволяет использовать Tornado Turbine как зарядное устройство. Он заряжается тремя способами: силой ветра, вращением вручную или домашним источником питания.

Работа турбины Торнадо

PedalCell — генератор для велосипеда

Устройство устанавливается на вилку велосипеда, когда колесо крутится, то одновременно вращает резиновое колесико цилиндра. PedalCell может выдавать мощность от 15 до 20 Вт, в зависимости от того, насколько сильно водитель давит на педали. Кабель от генератора ведет к концентратору, установленному на руле — к нему можно подключить телефон, велосипедные фары, экшн-камеры и т.д. Для этого предусмотрены два порта USB-C с мощностью 3 Вт и 12 Вт. Час езды зарядит смартфон примерно на 10% даже если на нем будет открыта онлайн-карта с GPS-навигацией.

Обзор генератора PedalCell

Прибор весит всего 490 г и не слишком утяжеляет. Однако нужно следить и не допускать чрезмерной загрязненности. Хотя генератор изготовлен из прочного высококачественного алюминия и устойчив к погодным условиям, попадание грязи на колеса ухудшает его эффективность.

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