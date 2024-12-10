Забудьте про сонячні панелі: 5 пристроїв, що виробляють безкоштовну енергію без сонця

Сонячні електростанції сильно залежать від погоди, тоді як вода і вітер допомагають виробляти електрику майже завжди, якщо є відповідний пристрій.

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Сонячні панелі стали популярним джерелом електроенергії, їх встановлюють на будинках, автомобілях, навіть на деяких смартфонах і павербанках. Але Фокус довідався про існування установок, які не потребують навіть наявності сонця.

Сонячні панелі доволі дешеві, легкі та ефективні, але сильно залежать від погодних умов — хмари, дощ або ніч позбавляють їх можливості виробляти енергію. Альтернативою сонцю можуть послужити вітер і вода, інколи отримати до них доступ значно легше, щоб підзарядити смартфон або іншу життєво необхідну техніку.

WaterLilly — водяний генератор у рюкзаку

Портативний генератор від канадської компанії Seaformatics вагою всього 45 г, який виробляє електрику завдяки рухомій воді — це може бути річка або навіть невеликий струмок. WaterLilly достатньо потоку зі швидкістю 1,6 км/год, хоча щоб отримати 15 Вт енергії знадобиться швидкість близько 11 км/год. Такої кількості енергії вистачить для зарядки смартфона, навушників, смарт-браслетів, павербанків.

Знайшовши підходящу водойму, потрібно занурити пристрій на глибину близько 20 сантиметрів і закріпити за допомогою шнурів. Потік води буде обертати лопаті турбіни, яка при цьому вироблятиме струм і розподілятиме його по кабелях. Передбачене підключення пристроїв через роз'єми USB та 12-вольтний.

Генератор WaterLilly

SETUR — енергетична "бомба"

Портативна гідравлічна турбіна SETUR від Vortex Hydrokinetics виробляє енергію без лопатей, знаходячись у морських течіях, приливних потоках, річках та навіть каналах. Її особливістю є турбіна у формі атомної бомби, яка обертається у корпусі та змушує потік утворити вихор, який потім слугує джерелом струму. Дві версії SETUR мають потужність 500 Вт та 5 кВт відповідно. Найбільша може виробляти 180 кВт*год за добу або 43 800 кВт*год за рік, але й коштує чимало — 910 євро.

Безлопатева гідравлічна турбіна також надрукована на 3D-принтері, завдяки чому генератор доволі легкий. Хоча SETUR можна використовувати в дамбах, зрошувальних каналах і промислових стоках, він добре підходить для міських і віддалених районів, де потрібна електрика і є джерела води для розміщення пристрою. Економічну систему SETUR, за словами команди проектувальників, можна використовувати або поодинці, або об'єднувати кілька турбін у потужнішу гідроелектростанцію.

Гідрогенератор SETUR

Shine Turbine — портативний вітрогенератор

Є місця, куди майже не сягають сонячні промені, але завжди дме сильний вітер — саме для них стартап Aurea Technologies cтворив цей пристрій. Турбіна має форму видовженого м'яча для американського футболу та вагу близько 1,3 кг, вона встановлюється на кілок-підставку, що входить до комплекту, та закріплюється тросами.

Достатньо просто витягти лопаті, і вітряк закрутиться та почне заряджати вбудований акумулятор. До нього можна під'єднати телефони або інші пристрої.

Якщо вірити виробникам, турбіна Shine 2.0, яку представили у вересні може працювати при вітрі від 13 до 45 км/год, або від 3,6 до 12,5 м/c. У кращому випадку вона видаватиме близько 50 Вт — цього достатньо, щоб зарядити середньостатистичний телефон трохи більше ніж за годину.

Вітрогенератор Shine Turbine 2.0

Tornado — енергія за будь-якої погоди

SoWa Lab створила першу у світі портативну турбіну, яка двічі використовує енергію вітру. Горизонтальний повітряний потік повертає лопаті і перенаправляється куполом, тоді як низхідний повітряний потік штовхає лопаті далі. Така незвичайна конструкція підвищує продуктивність.

Вертикальні обертові лопаті дозволяють турбіні виробляти енергію в будь-якому напрямку вітру та при швидкості вітру навіть 5 км/год (1,3 м/c), з максимально можливою швидкістю вітру 70 км/год (19,4 м/c). Широкий діапазон швидкості вітру дозволяє приладу виробляти енергію майже за будь-якої погоди, але він боїться дощу.

Якщо ж надворі штиль або дуже слабкий вітер, то виробники передбачили для Tornado ручки, яку можна самостійно обертати для вироблення енергії. Двох хвилин роботи достатньо, щоб трохи підзарядити телефон і кудись зателефонувати.

Вироблена енергія зберігається у вбудованому літій-іонному акумуляторі ємністю 12 000 мАг, що дозволяє використовувати Tornado Turbine як зарядний пристрій. Він заряджається трьома способами: силою вітру, обертанням вручну або домашнім джерелом живлення.

Робота Tornado Turbine

PedalCell — генератор для велосипеда

Пристрій встановлюється на вилку велосипеда, коли колесо крутиться, то водночас обертає гумове коліщатко циліндра. PedalCell може видавати потужність від 15 до 20 Вт, залежно від того, наскільки сильно водій тисне на педалі. Кабель від генератора веде до концентратора, встановленого на кермі — до нього можна під'єднати телефон, велосипедні фари, екшн-камери тощо. Для цього передбачені два порти USB-C з потужністю 3 Вт і 12 Вт. Година їзди зарядить смартфон приблизно на 10% навіть, якщо на ньому буде відкрита онлайн-мапа з GPS-навігацією.

Огляд генератора PedalCell

Прилад важить всього 490 г і не дуже обтяжує. Однак потрібно пильнувати і не допускати надмірної забрудненості. Хоча генератор виготовлений з міцного високоякісного алюмінію та стійкий до погодних умов, потрапляння бруду на колеса погіршує його ефективність.

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