Новая турбина повышает эффективность гидроэлектростанций, но дает неожиданный эффект

Благодаря особой конструкции, турбина может работать при низкой скорости потока, поэтому сочетается с солнечными и ветровыми источниками энергии.

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Компания GE Vernova из США разработала новую технологию аэрационных турбин, которые повышают эффективность гидроэлектростанций и оживляют экосистему водоемов. Благодаря им производство энергии станет более гибким и стабильным, пишет журнал Water Power.

Инженеры GE Vernova разработали революционную новую технологию, которая не только восстанавливает растворенный в воде кислород, но и повышает эффективность работы гидроэлектростанций. Используя инфраструктуру плотин гидроэлектростанций, это передовое решение предлагает двойную выгоду: оно оживляет экосистемы и одновременно улучшает возможности производства энергии.

Ранее Фокус писал о необычных генераторах электроэнергии, работающих благодаря воде. Некоторые уже продаются на рынке, а другие можно сделать самостоятельно.

В основе инновации лежит новая аэрационная турбина, с отверстиями в лопастях турбины, которые позволяют более эффективно впрыскивать воздух в воду по мере ее протекания. Она работает аналогично тому, как воздух проходит через лопасти реактивного двигателя, создавая всасывание, которое втягивает воздух и генерирует меньшие, но более эффективные пузырьки.

Фото: GE Vernova

В результате уровень кислорода в воде повышается без ущерба для эффективности генерации энергии электростанцией. Это нововведение решает одну из самых важных проблем, с которыми сталкиваются гидроэлектростанции: поддержание необходимого уровня растворенного кислорода для поддержки водной жизни, а также удовлетворение энергетических потребностей сети. По сути, это позволяет плотине не только вырабатывать электроэнергию, но и улучшать качество воды.

Кислород необходим для выживания живых существ не только на суше, но и в воде, где его потребляют от мельчайшего планктона до крупнейших рыб. Он поддерживает хрупкое равновесие природы в реках, озерах и океанах. Без достаточного количества кислорода водная жизнь подвергается риску, что приводит к сдвигам в биоразнообразии, изменению экосистем и деградации естественных мест обитания.

Конструкция имеет еще одно важное преимущество. Традиционные турбины обычно работают при нагрузке от 50% до 100%. Однако станции, оснащенные новыми аэрационными турбинами, могут эффективно работать при гораздо более низких скоростях потока, оптимизируя производство энергии. Благодаря этому они могут работать вместе с менее стабильными источниками энергии, такими как солнечные модули и ветрогенераторы.

Недавно писали, как инженер сделал водяную турбину из электровелосипеда. Во время испытаний она достигла мощности более 30 Вт.