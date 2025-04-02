Вітряні турбіни оснастять радарами: навіщо це раптово знадобилося
На вітряні турбіни біля північного узбережжя Німеччини збираються встановити радіолокаційні станції для спостереження за суднами і безпілотниками.
Про це пише Reuters з посиланням на представника Федерального морського агентства Німеччини (BSH). Нові стандарти вимагають від операторів вітряних електростанцій не тільки оснащувати відповідні вітряки радарами, а й передавати зібрані дані владі.
"Дані насамперед використовують для забезпечення безпеки транспортних маршрутів", — сказав представник BSH Ніко Нольте.
Як зазначають у виданні, війна в Україні посилила занепокоєння з приводу безпеки в європейських водах через атаки на інфраструктуру і виявлення танкерів "тіньового флоту", які РФ використовує для обходу нафтових санкцій.Важливо
За даними німецької влади, на деяких суднах можуть бути відключені навігаційні системи. Крім того, берегова охорона Фінляндії торік повідомляла про перешкоди в сигналах супутникової навігації в Балтійському морі і про те, що деякі танкери підробляють дані про своє місцезнаходження.
Нагадаємо, раніше в Польщі заявили, що розглядають морську вітроенергетику як "можливість" для військового спостереження. Зокрема, йшлося про встановлення на турбінах радарів і гідроакустичних систем.
Зі свого боку колишній глава МІ-6 Річард Дірлав заявив, що китайські вітряні турбіни загрожують національній безпеці Британії. За його словами, Пекін може "перепрограмувати" будь-які компоненти, підключені до енергетичної мережі країни.