Вітряні турбіни оснастять радарами: навіщо це раптово знадобилося

На вітряні турбіни біля північного узбережжя Німеччини збираються встановити радіолокаційні станції для спостереження за суднами і безпілотниками.

Related video

Про це пише Reuters з посиланням на представника Федерального морського агентства Німеччини (BSH). Нові стандарти вимагають від операторів вітряних електростанцій не тільки оснащувати відповідні вітряки радарами, а й передавати зібрані дані владі.

"Дані насамперед використовують для забезпечення безпеки транспортних маршрутів", — сказав представник BSH Ніко Нольте.

Як зазначають у виданні, війна в Україні посилила занепокоєння з приводу безпеки в європейських водах через атаки на інфраструктуру і виявлення танкерів "тіньового флоту", які РФ використовує для обходу нафтових санкцій.

Важливо

Кінець вітряних турбін: нові вітряки видають 1200 МВт*год і грають, як флейти

За даними німецької влади, на деяких суднах можуть бути відключені навігаційні системи. Крім того, берегова охорона Фінляндії торік повідомляла про перешкоди в сигналах супутникової навігації в Балтійському морі і про те, що деякі танкери підробляють дані про своє місцезнаходження.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявили, що розглядають морську вітроенергетику як "можливість" для військового спостереження. Зокрема, йшлося про встановлення на турбінах радарів і гідроакустичних систем.

Зі свого боку колишній глава МІ-6 Річард Дірлав заявив, що китайські вітряні турбіни загрожують національній безпеці Британії. За його словами, Пекін може "перепрограмувати" будь-які компоненти, підключені до енергетичної мережі країни.