Кінець вітряних турбін: нові вітряки видають 1200 МВт*год і грають, як флейти

Інженер Азіз Халілі спроектував нову версію турбіни під назвою Seaflute. Цей проєкт поєднує інженерію з мистецтвом — пристрій має форму келиха для шампанського, — і використовує ефект Бернуллі (фізичний принцип, який дає змогу літакам злітати).

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Вітер залітає у вузький отвір турбіни, що створює вакуум у задній частині модуля, пише ecoticias.com.

Вакуум висмоктує повітря, щоб заповнити простір. Рух повітря через цей вакуум створює постійний і потужний потік із вузького отвору в задню частину модуля. Вітер проходить через "горловину" турбіни, в якій знаходиться електростатичний іонний генератор.

Коли повітря проходить через електростатичний іонний генератор, довгий потік заряджених електронів (електронна хмара) рухається до феромагнітного сердечника модуля. Цей сердечник використовує індукцію для створення постійного електричного струму, який потім відправляється в літієві батареї як постійний струм.

Конструкція Seaflute виробляє звук, дуже схожий на багатоствольну флейту. Частоти, вироблені окремими турбінами, програмуються, тож можна відтворити практично будь-яку мелодію. Ці компактніші модулі також мають більш візуально привабливий дизайн — як скульптура.

Вітряні турбіни Seaflute мають загальну річну потужність 1200 МВт*год. Цього достатньо для забезпечення енергією 120 будинків щороку. Потужність, корисність і краса цієї конструкції роблять її реальною конкурентом традиційній вітряній турбіні.

Винахід Халілі все ще проходить випробування. Якщо цю конструкцію буде прийнято, гул традиційних вітряних електростанцій може бути замінений мелодіями Seaflute.

Раніше ми писали, чому вітряні турбіни такі великі і чи не краще зробити їх меншими. Промислові вітряні електростанції використовують гігантські турбіни, які видно здалеку. Розробникам постійно доводиться шукати компроміс, щоб вітряна електростанція ефективно працювала, не заважала людям і відповідала законам.