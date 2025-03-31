Конец ветряных турбин: новые ветряки выдают 1200 МВт*ч и играют, как флейты

Инженер Азиз Халили спроектировал новую версию турбины под названием Seaflute. Этот проект сочетает инженерию с искусством — устройство имеет форму бокала для шампанского, — и использует эффект Бернулли (физический принцип, который позволяет самолетам взлетать).

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Ветер залетает в узкое отверстие турбины, что создает вакуум в задней части модуля, пишет ecoticias.com.

Вакуум высасывает воздух, чтобы заполнить пространство. Движение воздуха через этот вакуум создает постоянный и мощный поток из узкого отверстия в заднюю часть модуля. Ветер проходит через "горловину" турбины, в которой находится электростатический ионный генератор.

Когда воздух проходит через электростатический ионный генератор, длинный поток заряженных электронов (электронное облако) движется к ферромагнитному сердечнику модуля. Этот сердечник использует индукцию для создания постоянного электрического тока, который затем отправляется в литиевые батареи в качестве постоянного тока.

Конструкция Seaflute производит звук, очень похожий на многоствольную флейту. Частоты, производимые отдельными турбинами, программируются, так что можно воспроизвести практически любую мелодию. Эти более компактные модули также имеют более визуально привлекательный дизайн — как скульптура.

Ветряные турбины Seaflute имеют общую годовую мощность 1200 МВт*ч. Этого достаточно для обеспечения энергией 120 домов каждый год. Мощность, полезность и красота этой конструкции делают ее реальной конкурентом традиционной ветряной турбине.

Изобретение Халили все еще проходит испытания. Если эта конструкция будет принята, гул традиционных ветряных электростанций может быть заменен мелодиями Seaflute.

Ранее мы писали, почему ветряные турбины такие большие и не лучше ли сделать их меньше. Промышленные ветряные электростанции используют гигантские турбины, которые видно издалека. Разработчикам постоянно приходится искать компромисс, чтобы ветряная электростанция эффективно работала, не мешала людям и соответствовала законам.