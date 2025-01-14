Можна "перепрограмувати": вітряні турбіни з Китаю загрожують Британії, — ексголова МІ-6

За словами колишнього начальника британської розвідки, Пекін може послабити промислову базу Великої Британії, втручаючись в енергосистему країни.

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Колишній глава Секретної розвідувальної служби МЗС Великої Британії (МІ-6) Річард Дірлав попередив про небезпеку, пов'язану з вітряними турбінами китайського виробництва на території країни. Про це він сказав у коментарі газеті The Times.

Як зазначають у виданні, британські дипломати ведуть переговори з "провідними китайськими вітроенергетичними компаніями" про інвестиції в різного роду підприємства на території Британії.

Зі свого боку Річард Дірлав застеріг від опори на Китай в енергетичній інфраструктурі. За його словами, Китай має можливість "перепрограмувати" будь-які компоненти, підключені до енергетичної мережі Британії.

"Кожна китайська галузь промисловості підпорядковується керівництву Комуністичної партії. Якщо наказ — "стрибай", відповідь має бути "як високо", у них немає можливості сказати "ні", — наголосив він.

Ексголова МІ-6 також припустив, що британський міністр енергетики Ед Мілібенд має намір проігнорувати поради служб безпеки на користь "ідеологічно мотивованого" поштовху до досягнення нульових викидів вуглецю.

"Я впевнений, що китайці в повному захваті від того, що можуть сприяти ослабленню нашої промислової бази. Ми поспішаємо створити економіку з нульовим викидом вуглецю, залежну від поновлюваних джерел енергії, що в кінцевому підсумку послабить наше економічне становище", — сказав Річард Дірлав.

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Згідно з аналізом видання, китайські компанії фінансували або постачали деталі принаймні для 14 з 50 проєктів морських вітрових електростанцій у Великій Британії, що перебувають в експлуатації або на пізній стадії розробки. Компанії, що належать уряду КНР, мають великі частки в трьох проєктах, які в сукупності виробляють достатньо енергії для забезпечення до двох мільйонів будинків.

Крім того, за даними журналістів, до 40% сонячних панелей у Великій Британії виробляють китайські компанії, пов'язані з примусовою працею уйгурських мусульман на сході країни.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір проводити політику відмови від будівництва вітряних електростанцій під час свого другого терміну. На його думку, турбіни надто дорогі й завдають шкоди навколишньому середовищу.

Раніше кандидат на пост канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц також висловив сподівання на демонтаж вітряних турбін, заявивши, що вони "потворні і не вписуються в ландшафт".