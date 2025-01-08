"Засоряют страну" и "вызывают рак": Трамп резко высказался против ветряных турбин

По мнению избранного президента США, ветряные электростанции слишком дорогие и наносят вред окружающей среде.

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении проводить политику отказа от строительства ветряных электростанций во время своего второго срока. Об этом пишет портал Energy Connects.

Сообщается, что Трамп пообещал издать указ, направленный против ветряных турбин, в первый же день своего правления. Это ставит под угрозу миллиарды долларов, вложенные в запланированные проекты в области ветроэнергетики.

"Мы собираемся проводить политику, при которой не будет строиться ни одного ветряного завода", — заявил Трамп на пресс-конференции на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам журналистов, Трамп раскритиковал ветряные электростанции как слишком дорогой и вредный для окружающей среды источник энергии. В частности, политик упомянул проект из 200 ветряных турбин, запланированный у побережья Нью-Джерси.

"Они засоряют нашу страну. Они никому не нужны, и они очень дороги", — сказал избранный президент США.

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Как отмечают в издании, Трамп испытывают давнюю неприязнь к турбинам. К примеру, ранее он боролся против проекта по использованию ветра в пределах видимости его поля для гольфа в Шотландии и даже утверждал, что ветряные турбины "вызывают рак".

"Трамп против ветроэнергетики, потому что он не понимает энергетических потребностей нашей страны и ему не нравится вид турбин около его частных загородных клубов", — заявил сенатор Рон Уайден, демократ из штата Орегон.

Напомним, в штате Гавайи планируют вывести из эксплуатации ряд ветряных турбин после внедрения новых правил касательно строительства подобных объектов. Эти правила были приняты в ответ на жалобы местных жителей на головные боли, нарушение сна и приступы.

Также сообщалось, что кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил надежду на демонтаж ветряных турбин, назвав их "уродливыми".