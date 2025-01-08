"Засмічують країну" і "викликають рак": Трамп різко висловився проти вітряних турбін

На думку обраного президента США, вітряні електростанції надто дорогі і завдають шкоди навколишньому середовищу.

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Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір проводити політику відмови від будівництва вітряних електростанцій під час свого другого терміну. Про це пише портал Energy Connects.

Повідомляється, що Трамп пообіцяв видати указ, спрямований проти вітряних турбін, у перший же день свого правління. Це ставить під загрозу мільярди доларів, вкладені в заплановані проєкти в галузі вітроенергетики.

"Ми збираємося проводити політику, за якої не будуватиметься жодного вітряного заводу", — заявив Трамп на прес-конференції на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

За словами журналістів, Трамп розкритикував вітряні електростанції як надто дороге і шкідливе для довкілля джерело енергії. Зокрема, політик згадав проєкт із 200 вітряних турбін, запланований біля узбережжя Нью-Джерсі.

"Вони засмічують нашу країну. Вони нікому не потрібні, і вони дуже дорогі", — сказав обраний президент США.

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Як зазначають у виданні, Трамп відчуває давню неприязнь до турбін. Приміром, раніше він боровся проти проєкту з використання вітру в межах видимості його поля для гольфу в Шотландії і навіть стверджував, що вітряні турбіни "викликають рак".

"Трамп проти вітроенергетики, тому що він не розуміє енергетичних потреб нашої країни і йому не подобається вигляд турбін біля його приватних заміських клубів", — заявив сенатор Рон Вайден, демократ зі штату Орегон.

Нагадаємо, у штаті Гаваї планують вивести з експлуатації низку вітряних турбін після впровадження нових правил щодо будівництва подібних об'єктів. Ці правила було ухвалено у відповідь на скарги місцевих жителів на головні болі, порушення сну і напади.

Також повідомлялося, що кандидат на пост канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц висловив надію на демонтаж вітряних турбін, назвавши їх "потворними".