Отримали друге життя: знайдено "дивне" застосування старим вітряним турбінам

Американська компанія запропонувала незвичайний спосіб повторного використання лопатей вітряних турбін, складних у переробці.

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У США компанія Canvus передала місту Провіденс (штат Род-Айленд) лавки з перероблених вітряних турбін, дизайн яких розробила місцевий ландшафтний дизайнер Едді Ньюбол. Про це пише The Providence Journal.

Як зазначають у виданні, більшу частину вітряної турбіни можна переробити, проте перезаготівля лопатей все ще є проблемою. У зв'язку з цим багато компаній шукають способи повторного використання лопатей.

Нова лавка — це остання з дев'яти, які Провіденс отримав у рамках гранту від компанії, що бере старі частини вітряних турбін і переробляє їх на різні елементи громадської інфраструктури. Об'єкт було встановлено в місцевому парку.

Едді Ньюбол розробила дизайн лавочки, зробленої з турбіни Фото: The Providence Journal

Дизайн лавки був частиною внутрішнього конкурсу, в якому брали участь городяни. Едді Ньюбол вирішила прикрасити її зображенням гігантського кальмара лоліго, який є основним продуктом рибальства Род-Айленда. За підсумком цей дизайн здобув перемогу.

"Це данина поваги нашій офіційній державній закусці", — сказала дизайнерка.

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Своєю чергою керівниця парку Венді Нільссон зазначила, що нові лавки використовуються і в дощ, і в холод, великими і маленькими групами, парами, дітьми і літніми людьми, а високу центральну балку люди використовують як стіл. За її словами, ці лавки прослужать довгі роки, як і турбіни, з яких вони зроблені.

"Це химерний і миттєво впізнаваний кальмар у Род-Айленді. Як чудово мати його у верхній частині затоки тут, на річці Провіденс", — наголосила Венді Нільссон.

Встановлення лавочки з турбіни в Провіденсі Фото: Скриншот

Нагадаємо, шведська компанія Vattenfall представила свою концепцію повторного використання виведених з експлуатації вітрогенераторів, перетворивши стару вітряну турбіну на маленький будинок.

Також повідомлялося, що житель американського штату Айова Грег Біркхофер вигадав спосіб повторного використання вітряних турбін, переробляючи їхні підстави в паркан на своїй фермі.