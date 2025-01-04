Получили вторую жизнь: найдено "причудливое" применение старым ветряным турбинам

Американская компания предложила необычный способ повторного использования лопастей ветряных турбин, сложных в переработке.

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В США компания Canvus передала городу Провиденс (штат Род-Айленд) скамейки из переработанных ветряных турбин, дизайн которых разработала местный ландшафтный дизайнер Эдди Ньюбол. Об этом пишет The Providence Journal.

Как отмечают в издании, большую часть ветряной турбины можно переработать, однако перепаботка лопастей все еще представляет собой проблему. В связи с этим многие компании ищут способы повторного использования лопастей.

Новая скамейка — это последняя из девяти, которые Провиденс получил в рамках гранта от компании, которая берет старые части ветряных турбин и переделывает их в разные элементы общественной инфраструктуры. Объект был установлен в местном парке.

Эдди Ньюбол разработала дизайн лавочки, сделанной из турбины Фото: The Providence Journal

Дизайн скамейки был частью внутреннего конкурса, в котором участвовали горожане. Эдди Ньюбол решила украсить ее изображением гигантского кальмара лолиго, который является основным продуктом рыболовства Род-Айленда. По итогу этот дизайн одержал победу.

"Это дань уважения нашей официальной государственной закуске", — сказала дизайнер.

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В свою очередь руководитель парка Венди Нильссон отметила, что новые скамейки используются и в дождь, и в холод, большими и маленькими группами, парами, детьми и пожилыми людьми, а высокую центральную балку люди используют в качестве стола. По ее словам, эти скамейки прослужат долгие годы, как и турбины, из которых они сделаны.

"Это причудливый и мгновенно узнаваемый кальмар в Род-Айленде. Как замечательно иметь его в верхней части залива здесь, на реке Провиденс", — подчеркнула Венди Нильссон.

Установка лавочки из турбины в Провиденсе Фото: Скриншот

Напомним, шведская компания Vattenfall представила свою концепцию повторного использования выведенных из эксплуатации ветрогенераторов, превратив старую ветряную турбину в маленький дом.

Также сообщалось, что житель американского штата Айова Грег Биркхофер придумал способ повторного использования ветряных турбин, переделывая их основания в забор на своей ферме.