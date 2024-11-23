Прослужат еще 50 лет: старым ветряным турбинам нашли необычное применение (фото)

В Финляндии отработанные лопасти ветряных турбин могут получить вторую жизнь на воде, превратившись в плавучие причалы.

Финский стартап Reverlast, расположенный в районе Отаниеми города Эспоо, изготавливает из списанных лопастей ветряных турбин плавучие причалы, частично решая проблему их утилизации. Об этом пишет портал Yle.

Как отмечают в издании, срок работы лопасти турбины, изготовленной из стеклопластика, составляет около 20 лет. При этом лопасти сложны в переработке, так как содержат множество различных материалов, склеенных вместе. Дополнительной сложностью является металл, скрытый внутри лопасти, который используется в болтах, кабелях и молниеотводах.

Плавучий причал из ветряной турбины Фото: Reverlast

В США отработанные лопасти часто закапывают глубоко в землю, но на территории Евросоюза это запрещено. Взирая на это, стартап Reverlast предложил способ повторного использования лопастей, который позволяет им прослужить еще около 50 лет.

"Мы даем вышедшей из эксплуатации лопасти ветряной турбины новую жизнь на воде", — заявил учредитель и акционер компании Осси Хейскала.

Визуализация сауны на понтонах из старых лопастей Фото: Reverlast

По мнению разработчиков, их клиентами могут стать как владельцы летних коттеджей, так и крупные яхтенные порты. На данный момент Reverlast в сотрудничестве со студентами Университета Аалто строит из лопастей прототип понтонного причала, на который планируется установить сауну. На официальном сайте стартапа также представлены другие примеры работ.

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"Лопасти, которые мы используем, представляют собой гигантские детали со спокойными изогнутыми линиями. Эту форму, сформированную потоками воздуха, мы переносим через наши руки на наши изделия. Потоки воздуха также тематически относятся к воде — внимательный глаз заметит сходство между современным стеклопластиковым судном и нашими изделиями. Для нас эстетика и экологичность идут рука об руку", — отмечают в Reverlast.

Плавучий причал из ветряной турбины Фото: Reverlast

Напомним, шведская компания Vattenfall представила свою концепцию повторного использования выведенных из эксплуатации ветрогенераторов, превратив старую ветряную турбину в маленький дом.

Также сообщалось, что французская компания Voltalia SA и египетское подразделение Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) объединили усилия для замены устаревшей ветряной электростанции Zafarana в Египте ветро-солнечным комплексом мощностью около 3 ГВт.