В 5 раз больше энергии: стареющие ветряные турбины "возродят" в виде нового проекта

На месте устаревшей ветровой электростанции мощностью 545 МВт появится новый проект мощностью 3 ГВт, который объединит два вида генерации.

Французская компания Voltalia SA и египетское подразделение Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) объединили усилия для замены устаревшей ветряной электростанции Zafarana в Египте ветро-солнечным комплексом мощностью около 3 ГВт. Об этом пишет портал Renewables Now.

Сообщается, что расположенный примерно в 130 км к юго-востоку от Каира, регион Зафарана известен своими сильными ветрами и интенсивным солнечным излучением. Это делает его идеальным местом для генерации возобновляемой энергии.

Как отмечают в издании, установленные два десятилетия назад турбины Zafarana общей мощностью 545 МВт приближаются к концу своего срока эксплуатации. Voltalia и TAQA Arabia разработали гибридное решение по возобновляемой энергии, которое предусматривает использование этой площадки как для солнечной, так и для ветровой генерации.

Проектом предусмотрена установка ветряных турбинных генераторов общей мощностью 1,1 ГВт и солнечных панелей общей мощностью 2,1 ГВт. Таким образом генерация энергии на этой территории возрастет более чем в 5 раз.

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Партнеры проведут предварительные технические и экологические исследования, такие как измерения скорости ветра, схем миграции птиц, уровней солнечной радиации, а также геотехнические, топографические и экологические оценки.

Первоначальный ввод комплекса в эксплуатацию может начаться в 2028 году. Это будет первый в Египте объект, сочетающий солнечную фотоэлектрическую и ветровую энергетику.

Напомним, американская компания Nautilus Solar Energy заявила о запуске проекта солнечной электростанции Sanford CGA Community Solar Project мощностью 7 МВт на месте завода по переработке плат CGA.

Также сообщалось, что кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил надежду на демонтаж ветряных турбин, назвав их "уродливыми".