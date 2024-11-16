У 5 разів більше енергії: старі вітряні турбіни "відродять" у вигляді нового проєкту

На місці застарілої вітрової електростанції потужністю 545 МВт з'явиться новий проєкт потужністю 3 ГВт, який об'єднає два види генерації.

Французька компанія Voltalia SA і єгипетський підрозділ Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) об'єднали зусилля для заміни застарілої вітряної електростанції Zafarana в Єгипті вітро-сонячним комплексом потужністю близько 3 ГВт. Про це пише портал Renewables Now.

Повідомляється, що розташований приблизно за 130 км на південний схід від Каїра, регіон Зафарана відомий своїми сильними вітрами та інтенсивним сонячним випромінюванням. Це робить його ідеальним місцем для генерації відновлюваної енергії.

Як зазначають у виданні, встановлені два десятиліття тому турбіни Zafarana загальною потужністю 545 МВт наближаються до кінця свого терміну експлуатації. Voltalia і TAQA Arabia розробили гібридне рішення з відновлюваної енергії, яке передбачає використання цього майданчика як для сонячної, так і для вітрової генерації.

Проектом передбачено встановлення вітряних турбінних генераторів загальною потужністю 1,1 ГВт і сонячних панелей загальною потужністю 2,1 ГВт. Таким чином генерація енергії на цій території зросте більш ніж у 5 разів.

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Партнери проведуть попередні технічні та екологічні дослідження, такі як вимірювання швидкості вітру, схем міграції птахів, рівнів сонячної радіації, а також геотехнічні, топографічні та екологічні оцінки.

Початкове введення комплексу в експлуатацію може розпочатися 2028 року. Це буде перший у Єгипті об'єкт, що поєднує сонячну фотоелектричну і вітрову енергетику.

Нагадаємо, американська компанія Nautilus Solar Energy заявила про запуск проєкту сонячної електростанції Sanford CGA Community Solar Project потужністю 7 МВт на місці заводу з переробки плат CGA.

Також повідомлялося, що кандидат на пост канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц висловив надію на демонтаж вітряних турбін, назвавши їх "потворними".