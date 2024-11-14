Забезпечить енергією і рибою: Китай будує незвичайну сонячну станцію в морі (фото)
Морська сонячна станція Dongshan Xingchen зможе генерувати 300 млн КВт-год енергії на рік і витримувати тайфуни, стверджує виробник.
У Китайській провінції Фуцзянь будують стійку до тайфунів морську сонячну електростанцію Dongshan Xingchen, яку планують об'єднати з рибною фермою. Про це пише китайський портал IT Home з посиланням на компанію PowerChina.
Повідомляється, що будівництво Dongshan Xingchen ведеться у водах міст Сінчен і Цяньлоу провінції Фуцзянь і завершено на 70%. Компанія вже підключила до мережі першу партію енергоблоків. Очікується, що повна потужність буде підключена до мережі до кінця цього року.
Сумарна потужність станції становить 180 МВт. Після завершення будівництва вона вироблятиме в середньому близько 300 млн КВт-год чистої електроенергії щороку, заощаджуючи близько 90 000 тонн вугілля і скорочуючи викиди вуглекислого газу.
У виданні підкреслили, що це перша морська сонячна станція в Китаї, яка може витримати сильний вітер. Це можливо завдяки розробленій китайськими фахівцями монтажній конструкції на основі кронштейнів, стійких до тайфунів.
За даними порталу, сонячну електростанцію Dongshan Xingchen також планують об'єднати з рибницькою фермою, щоб "генерувати електроенергію зверху і ловити рибу знизу".
Нагадаємо, нове дослідження китайського Інституту світових ресурсів показало, що встановлення сонячних панелей над рибницькими фермами може допомогти збільшити врожаї морепродуктів на 50%.
Також повідомлялося, що китайська компанія CHN Energy успішно під'єднала до мережі першу партію сонячних батарей у межах будівництва морської сонячної електростанції потужністю 1 гігават у провінції Шаньдун, яку планують реалізувати спільно з рибницькою фермою.