Забезпечить енергією і рибою: Китай будує незвичайну сонячну станцію в морі (фото)

Морська сонячна станція Dongshan Xingchen зможе генерувати 300 млн КВт-год енергії на рік і витримувати тайфуни, стверджує виробник.

У Китайській провінції Фуцзянь будують стійку до тайфунів морську сонячну електростанцію Dongshan Xingchen, яку планують об'єднати з рибною фермою. Про це пише китайський портал IT Home з посиланням на компанію PowerChina.

Повідомляється, що будівництво Dongshan Xingchen ведеться у водах міст Сінчен і Цяньлоу провінції Фуцзянь і завершено на 70%. Компанія вже підключила до мережі першу партію енергоблоків. Очікується, що повна потужність буде підключена до мережі до кінця цього року.

Dongshan Xingchen Фото: IT Home

Сумарна потужність станції становить 180 МВт. Після завершення будівництва вона вироблятиме в середньому близько 300 млн КВт-год чистої електроенергії щороку, заощаджуючи близько 90 000 тонн вугілля і скорочуючи викиди вуглекислого газу.

Dongshan Xingchen Фото: IT Home

У виданні підкреслили, що це перша морська сонячна станція в Китаї, яка може витримати сильний вітер. Це можливо завдяки розробленій китайськими фахівцями монтажній конструкції на основі кронштейнів, стійких до тайфунів.

Dongshan Xingchen Фото: IT Home

За даними порталу, сонячну електростанцію Dongshan Xingchen також планують об'єднати з рибницькою фермою, щоб "генерувати електроенергію зверху і ловити рибу знизу".

Нагадаємо, нове дослідження китайського Інституту світових ресурсів показало, що встановлення сонячних панелей над рибницькими фермами може допомогти збільшити врожаї морепродуктів на 50%.

Також повідомлялося, що китайська компанія CHN Energy успішно під'єднала до мережі першу партію сонячних батарей у межах будівництва морської сонячної електростанції потужністю 1 гігават у провінції Шаньдун, яку планують реалізувати спільно з рибницькою фермою.