Обеспечит энергией и рыбой: Китай строит необычную солнечную станцию в море (фото)

Морская солнечная станция Dongshan Xingchen сможет генерировать 300 млн КВт-ч энергии в год и выдерживать тайфуны, утверждает производитель.

В Китайской провинции Фуцзянь строят устойчивую к тайфунам морскую солнечную электростанцию Dongshan Xingchen, которую планируют объединить с рыбной фермой. Об этом пишет китайский портал IT Home со ссылкой на компанию PowerChina.

Сообщается, что строительство Dongshan Xingchen ведется в водах городов Синчен и Цяньлоу провинции Фуцзянь и завершено на 70%. Компания уже подключила к сети первую партию энергоблоков. Ожидается, что полная мощность будет подключена к сети к концу этого года.

Dongshan Xingchen Фото: IT Home

Суммарная мощность станции составляет 180 МВт. После завершения строительства она будет вырабатывать в среднем около 300 млн КВт-ч чистой электроэнергии каждый год, экономя около 90 000 тонн угля и сокращая выбросы углекислого газа.

Dongshan Xingchen Фото: IT Home

В издании подчеркнули, что это первая морская солнечная станция в Китае, которая может выдержать сильный ветер. Это возможно благодаря разработанной китайскими специалистами монтажной конструкции на основе кронштейнов, устойчивых к тайфунам.

Dongshan Xingchen Фото: IT Home

По данным портала, солнечную электростанцию Dongshan Xingchen также планируют объединить с рыбоводческой фермой, чтобы "генерировать электроэнергию сверху и ловить рыбу снизу".

Напомним, новое исследование китайского Института мировых ресурсов показало, что установка солнечных панелей над рыбоводческими фермами может помочь увеличить урожаи морепродуктов на 50%.

Также сообщалось, что китайская компания CHN Energy успешно подключила к сети первую партию солнечных батарей в рамках строительства морской солнечной электростанции мощностью 1 гигаватт в провинции Шаньдун, которую планируют реализовать совместно с рыбоводческой фермой.